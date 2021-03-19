https://news.day.az/politics/1327204.html Азербайджан передал Армении останки еще 15 военнослужащих
Азербайджан передал Армении останки еще 15 военнослужащих
Армянской стороне переданы останки 15 армянских военнослужащих, погибших во время боевых действий в Карабахе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, останки армянских военнослужащих были обнаружены в Физулинском районе.
Отмечено, что с 13 ноября 2020 года армянской стороне переданы останки в общей сложности 1518 человек.
Напомним, что Азербайджан и раньше передавал армянской стороне останки армянских военнослужащих.
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