Азербайджан передал Армении останки еще 15 военнослужащих

Армянской стороне переданы останки 15 армянских военнослужащих, погибших во время боевых действий в Карабахе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, останки армянских военнослужащих были обнаружены в Физулинском районе.

Отмечено, что с 13 ноября 2020 года армянской стороне переданы останки в общей сложности 1518 человек.

Напомним, что Азербайджан и раньше передавал армянской стороне останки армянских военнослужащих.