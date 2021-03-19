https://news.day.az/politics/1327207.html Кадры уничтожения вражеских целей в ходе Отечественной войны - ВИДЕО МИНООБОРОНЫ
Кадры уничтожения вражеских целей в ходе Отечественной войны - ВИДЕО МИНООБОРОНЫ
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры, демонстрирующие уничтожение боевой техники и живой силы противника прицельным огнем ракетно-артиллерийских и противотанковых подразделений азербайджанской армии в ходе Отечественной войны.
Day.Az со ссылкой на оборонное ведомство представляет вашему вниманию эти кадры:
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