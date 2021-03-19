Кадры уничтожения вражеских целей в ходе Отечественной войны

Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры, демонстрирующие уничтожение боевой техники и живой силы противника прицельным огнем ракетно-артиллерийских и противотанковых подразделений азербайджанской армии в ходе Отечественной войны.

Day.Az со ссылкой на оборонное ведомство представляет вашему вниманию эти кадры: