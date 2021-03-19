Армения: жребий брошен, Рубикон перейдён?

Политический кризис в Армении достиг своего апогея. По договорённостям с оппозицией Н.Пашинян согласился на внеочередные парламентские выборы, назначив их на 20 июня 2021 года.

Таким образом, правящая коалиция, в принципе, выбрала компромиссный вариант выхода из глубокого политического кризиса, который обострился сразу же после поражения Армении во Второй Карабахской войне и практического завершения Карабахского конфликта.

Теперь же армянское общество стоит перед дилеммой: за кого проголосовать на внеочередных парламентских выборах-за правящую коалицию Н. Пашиняна или за обьединенную оппозицию, которую официально возглавляет бывший премьер-министр В. Манукян.

За Манукяном стоят бывшие Президенты, лидеры так называемого "Карабахского клана"-Р.Кочарян и С. Саргсян.

События последних недель в Армении показали, что оппозиции не хватает сил свергнуть Н. Пашиняна, который не смотря на поражение и капитуляцию пользуется значительной поддержкой у армянских избирателей. Ведь не случайно, что все попытки оппозиции свергнуть Н. Пашиняна и его команду митингами и пикетами провалились, ввиду отсутствия широкой народной поддержки.

Попытки свержения нынешней власти в Армении путём осуществления военного путча также провалились, так как не смотря на то, что против премьера восстала военная верхушка во главе с начальником Генштаба, это выступление не получило поддержку армянской армии, точнее то, что от неё осталось после разгрома в Карабахе.

Очевидно, что Н. Пашинян согласился на внеочередные выборы зная, что имеет значительную поддержку избирателей, уставших от войны и человеческих жертв.

Он также в надежде добиться нового успеха, который не только поможет его сторонникам победить на выборах, но и поможет изменить Конституцию Армении, поменяв государственное устройство на полу-президентскую республику, укрепив свою личную власть и влияние.

Согласившись на новые выборы, Н. Пашинян одним выстрелом практически хочет убить двух зайцев: во-первых положить конец политической нестабильности и кризису в Армении;

во-вторых надеется ещё больше укрепить свои позиции в парламенте, которые были частично утеряны после бегства части депутатов из правящего блока "Мой шаг", после подписания трёхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

А также вероятно, что этим своим шагом Н. Пашинян пытается себя застраховать на случай открытого вмешательства армии во внутриполитический кризис или перехода на сторону оппозиции силовых структур, которые пока со скрипом в зубах, но выполняют указания правительства и не дают возможность оппозиции силой захватить власть.

Все это ещё раз доказывает, что армянское общество сильно расколото, после второй Карабахской войны находится в состоянии ступора и не знает куда и за кем идти.

На фоне происходящих в Армении внутриполитических катаклизмов снова оживились реваншистские настроения и призывы к новой войне.

В авангарде, как всегда, выступают лидеры "Карабахского клана"-подсудимый Р. Кочарян и его бывший приспешник, а ныне соперник за право захватить тёпленькое кресло премьера- С. Саргсян.

Каждый из них в очередной раз достали из колоды уже битые крапленные карты и лозунги типа "Арцах (то есть Карабах) никогда не будет азербайджанским".

Как всегда отличился бывший мелкий партийный функционер из Ханкенди Серж Азадович, который всегда отличался умением запускать руки в армянскую казну и при этом сохранять невинное лицо. Не выдержав, он выдал свою коронную фразу, которую кстати стырил у своей бывшей "крыши" Роберта Седраковича, что никогда "Арцах (Карабах) не будет частью Азербайджана".

Долгое пребывание в политическом забвении и горечь от того, что Никол Воваевич в ходе своей "вельветовой" революции лишил его выгодной должности, сказались на психике этого недалекого провинциального партократа времён перестройки так, что видимо он забыл, что его разрешения и мнения Азербайджан вообще спрашивать не собирается, а такие глупые мысли высказанные в слух, свидетельствуют о скорее неких ментальных болезнях этого политикана.

С. Саргсян ради достижения собственных целей готов в очередной раз пожертвовать жизнями тысяч и тысяч молодых армян, понимая, что такие откровенно радикальные высказывания лишь ускоряют конец остатков сепаратистов.

Вслед за ним некоторые армянские официальные лица просто начали болтать полную чепуху и сумятицу в отношении Карабахского региона Азербайджана, пытаясь показать себя больше католиками, чем "римский понтифик".

"Восходящая звезда" армянской дипломатии, мечтающая о лаврах пресс-секретаря Белого Дома госпожи Д. Псахи -Анна Нагдалян, заговорила о визите Президента Ильхама Алиева на освобождённые азербайджанские территории, в духе того, что попыталась подвергнуть критике поездку главы независимого соседнего государства на часть своей суверенной территории, открыто вмешиваясь во внутренние дела Азербайджана.

Конечно можно было бы вообще начихать на ее выступления, но у всех возникает вопрос: почему молчат "доблестные" международные посредники - сопредседатели Минской группы, которые ещё вчера пытались выкручивать руки Азербайджану, в попытках добиться согласия на визиты армянских делегаций, а также делегаций других стран и международных организаций на оккупированные азербайджанские территории.

А где же их объективность и непредвзятость, как они любят себя позиционировать?

Другой деятель МИДа Армении, заместитель министра А. Апитонян обнаглел до такой степени, что требует допустить представителей неких международных организаций на территорию Азербайджана, которые приглашены армянской стороной, что вообще не укладывается ни в какие рамки.

Безусловно, что некоторые армянские дипломаты своими агрессивными выступлениями пытаются на всякий случай добиться благосклонности оппозиции на случай смены власти.

Ну а наглости сепаратистов вообще нет предела. Забыв вкус азербайджанского железного кулака, соревнуются друг с другом в количестве произнесённых глупостей в отношении того, что происходит сейчас на освобождённых территориях.

Пытаясь представить себя "респектабельными" политиками, делают заявления в отношении Азербайджана, которые кроме смеха и хохота других эмоций не вызывают.

События последних дней в Армении показывают, что армянский политический эстаблишмент свой жребий бросил, но перейти Рубикон пока не готов. Ведь отказ от территориальной экспансии и туркофобии, означает отказ от многовековых традиций армянской национальной идеи и сделать это пока армянская политическая элита не готова.

Естественно, что пойдя на внеочередные парламентские выборы Н. Пашинян рискует, но как говорится "кто не рискует, тот не пьёт шампанское".

Выбор за армянским избирателем: или "плохой" мир с Н. Пашиняном или "хорошая" война во главе с непримиримой оппозицией, результат который окажется в очередной раз ещё более плачевным.

Азербайджанская сторона устами Президента Ильхама Алиева предлагает Армении отказаться от бредовых идей реваншизма и начать наконец реальное сотрудничество, но реакция армянской стороны к сожалению, не отличается от прошлых лет и построена на иллюзорных требованиях, что в априори свидетельствует о неконструктивной позиции.

Можно перейти Рубикон, но не промочив при этом ноги сделать это невозможно, так что выбор за армянским обществом.

Пярвин Мирзазаде