Вынужденное отрезвление: Армения смирилась с капитуляцией

Никол Пашинян сохранит пост премьер-министра Армении до проведения назначенных на 20 июня парламентских выборов, сказал журналистам в парламенте вице-спикер НС РА Ален Симонян. "Другой сценарий не обсуждался. Пашинян будет временным исполняющим обязанности", - сказал Симонян. Судя по всему, останется Пашинян армянским премьером и далее.

Как известно, после встречи лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна и Никола Пашиняна было объявлено, что в Армении 20 июня пройдут внеочередные парламентские выборы. Согласно действующему армянскому законодательству, в частности Избирательному кодексу, внеочередные выборы в Национальное Собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента. А парламент распускается после отставки премьер-министра и избрания нового премьера в течение двух недель.

Это означает, что если все пройдет в нормальном русле, то Никол Пашинян подаст в отставку в период с 22 по 27 апреля. Но, как видим, вице-спикер НС РА Ален Симонян заявляет о нежелании Никола Воваевича уходить с поста премьера даже в указанные сроки. Чем все это закончится, как будет насиловаться армянская Конституция, все это не особо и важно. Потому, что итоги предстоящих выборов уже предопределены.

Оглашены результатов опроса, проведенного в Армении американским Международным республиканским институтом. Данные были собраны с 8 по 16 февраля, то есть месяц назад и спустя три месяца после вынужденной капитуляции Армении по итогам 44-дневной войны.Так вот оказалось, что 70 процентов жителей Армении считают, что Еревану не следует выходить из подписанного 10 ноября Заявления о прекращении огня.

При этом, 80 процентов опрошенных отметили необходимость полного соблюдения Ереваном положений заключенного соглашения, 97 процентов респондентов заявили, что Армении следует сосредоточиться на внутренних - экономических и социальных проблемах, а также обеспечении политической стабильности. Говоря конкретнее, 79 процентов опрошенных высказались за обеспечение жильем и работой лиц, переехавших из Карабаха в Армению.

То есть, ни о каком военном реванше большинство граждан РА и не помышляет. Все мысли о том, как дальше жить с теми, кто прибыл в РА из освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. Кроме того, главными проблемами страны большинство опрошенных назвали экономическую ситуацию и безработицу, а также политическую нестабильность.

Которой, замечу, конца и края пока не видно. Но дело все же, в ином. Вы посмотрите какие, однако, интересные цифры мы увидели. Какое, однако, "озарение" снизошло на граждан страны, которая более четверти века держала 20% территорий Азербайджана под оккупацией и жила по принципу "не вернем ни пяди захваченной земли". Какое-то "позднее зажигание" в масштабах целой страны.

Получается, армянскому обществу мало было итогов четырехдневной войны 2016 года, когда азербайджанская армия, в очень короткий срок освободив свыше 20 квадратных километров и заняв стратегически важную высоту Леле-тепе, впервые показала свое тотальное превосходство на ВС РА. Им нужно было увидеть свое полное, разгромное поражение, чтобы понять, как примитивно и цинично им все эти годы лгали, убеждая в том, что армянская армия "непобедима".

Прекрасно помню шоковое состояние граждан РА уже при первых сообщениях о победах азербайджанской армии. Они отказывались верить в очевидное, они позволяли развешивать на свои уши лапшу про "тактическое отступление" армянской армии. К чему все это привело? К тому, что азербайджанская армия освободила семь районов, город Шуша, поселок Суговушан, поселок Талыш, бывший Гадрутский район, значительную часть бывшего Мартунинского района.

После чего в РА погрузилась в глубокий внутриполитический кризис. Практически ежедневно происходят акции протеста оппозиции, требующей отставки премьер-министра РА Никола Пашинян. Все "бывшие" мечтают стать "будущими", называя Воваевича "предателем" и даже "турецким" агентом. Их мотивы понятны- на кону миллиарды наворованных Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном долларов.Но армянское общество настолько презирает пресловутый "карабахский клан", что готово поддержать Пашиняна, который, как ни крути, вошел в историю, как проигравший войну премьер-министр Армении.

По сути, проведенный американским Международным республиканским институтом опрос оказался вотумом доверия нынешней власти. Не исключаю, что именно с такими же приблизительно результатами на нынешних выборах победит пашиняновский "Мой шаг". И тогда, в который уже раз, в идиотском положении окажутся все те армянские политики и "оракулы", что предрекали Пашиняну свержение и даже регулярно сообщали даты его бегства из РА. Впрочем, им не привыкать. Да и продолжат они свои попытки ловли рыбки в мутной воде. Хотя, все это будет похоже на потуги импотента выдать себя за мачо.

Акпер Гасанов