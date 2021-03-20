Президент Ильхам Алиев зажёг праздничный костер в Шуше

Президент Ильхам Алиев зажёг праздничный костер на Джыдыр дюзю в освобожденной Шуше.

Как сообщает Day.Az, кадрами знаменательного события поделилась Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram.