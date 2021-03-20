https://news.day.az/politics/1327259.html Президент Ильхам Алиев зажёг праздничный костер в Шуше - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев зажёг праздничный костер в Шуше - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев зажёг праздничный костер на Джыдыр дюзю в освобожденной Шуше.
Как сообщает Day.Az, кадрами знаменательного события поделилась Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре