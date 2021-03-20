Президент Ильхам Алиев: Для меня никогда не было более важной задачи, чем освобождение земель
Для меня никогда не было более важной задачи, чем освобождение земель.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с обращением к азербайджанскому народу из города Шуша по случаю праздника Новруз.
"В последние годы я неоднократно говорил в своих выступлениях и интервью, что нам не нужно половинчатого решения вопроса. Азербайджанский народ, наверное, прекрасно понимает, что это означает. Я говорил, что все необходимо делать своевременно. Я знаю, что, когда и как надо делать. Для меня никогда не было более важной задачи, чем освобождение земель. Я посвятил этому весь период своего президентства. За каждым решением стояла эта цель - приблизит этот шаг нас к победе или нет. Я говорил, что каждый из нас должен ежедневно приближать победу. Есть мои выступления, они остаются в истории. Каждый день все мы должны приближать победу. Приблизили, подготовились, пришли и нанесли поражение врагу, уничтожили его. Мы пришли и стоим здесь. Я стою на древней азербайджанской земле как Верховный главнокомандующий победоносной армии, и никто после этого не сможет заставить нас уйти отсюда",- сказал глава государства.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре