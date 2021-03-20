Госсекретарь США принял участие в мероприятии по случаю праздника Новруз

Состоялось онлайн-мероприятие, посвященное празднику Новруз в Вашингтоне, организованное посольствами Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Афганистана, модератором которого выступили Международный центр "Меридиан" и общество Oxus.

Об этом сообщили в Посольстве Азербайджана в США, передает Day.Az.

В числе высокопоставленных гостей были госсекретарь США Энтони Блинкен, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам образования и культуры Мэтью Луссенхоп, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Микс и заместитель генерал-лейтенанта Национальной гвардии США Марк Сассевиль. Участники мероприятия поздравили с праздником Новруз.

В своем выступлении госсекретарь Э.Блинкен отметил, что Новруз ежегодно отмечают многие граждане США, и что этот праздник, имеющий тысячелетнюю историю, объединяет народ США с народами стран, организующих мероприятие.

Он отметил, что Новруз - это новое начало, новые возможности и надежда на новое сотрудничество между США и всеми странами-организаторами мероприятия.