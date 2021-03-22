Армянское лобби в России заиграло против политики Москвы

Директор института ЕАЭС и соучредитель Евразийского экспертного клуба, политолог Владимир Лепехин назвал виновных в поражении армянской стороны в войне в Карабахе. По его версии, "главных виновников в войне всего три: глобальные силы, которые разыгрывают армяно-азербайджанскую карту, виноват агрессор в лице Азербайджана и Турции, а также раскол армянского общества". Лепехин также поясняет, что "пострадали в войне Армения, Карабах и РФ".

Мне пришлось трижды перечитать эту информацию. Я просто не мог поверить, что это высказывание принадлежит владельцу вышеперечисленных титулов.

Оказывается, этот "выдающийся" политолог не знает очень многого, его ему по статусу следовало бы знать. Это:

Первое - где проходит государственная граница Азербайджанской Республики и Республики Армения;

Второе - около 30 лет назад Республика Армения оккупировала 20% территории Азербайджанской Республики;

Третье - агрессия Республики Армения в отношении Азербайджанской Республики была признана многочисленными международными организациями и ЕСПЧ (4 резолюции Совбеза ООН, дело Чирагова и др.);

Четвертое - Карабах, который он угодливо называет нелегитимным названием "Арцах", находится на территории Азербайджанской Республики;

Пятое - боевые действия в сентябре-ноябре 2020 года происходили на территории Азербайджанской Республики, а значит, ни одно государство в мире не может считать нашу страну агрессором априори;

Шестое - ЕАЭС, ОДКБ, Россия и все другие страны, входящие в эти организации, ПРИЗНАЮТ ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНА;

Седьмое - ОДКБ и ЕАЭС не считают Карабах Азербайджана территорией, входящим в зону своей ответственности.

Лепехин говорит, что "Военный альянс Армении, России и Карабаха оказался неэффективным". Мы не ослышались. Дальше больше. "Противники России и Армении воспользовались также тем, что к югу от Карабаха не было дееспособных армянских военных формирований или российских военных. При наличии там российской военной базы удалось бы сорвать наступление Азербайджана на Шушу и в сторону Лачинского коридора". Противниками России Лепехин называет Турцию и Азербайджан.

Президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Стамбул заявляет, что "Турция и Россия показывают... пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира. Уверен, мы будем действовать так же и в будущем, и будем добиваться новых успехов". Страны показывают примеры сотрудничества в урегулировании конфликтов в Сирии, Карабахе, имеют в Агдаме совместный мониторинговый центр. Совместно строят атомную электростанцию и газопровод, имеют огромнейший товарооборот. Турция является наиболее популярным местом отдыха для миллионов россиян.

А вот Лепехин считает, что Турция и Россия противники.

Президенты России и Азербайджана в одном из последних разговоров отмечали, что "...успешное развитие основанных на стратегическом партнерстве дружественных отношений во всех сферах", выражали "уверенность в дальнейшем расширении и укреплении сотрудничества" В новогоднем поздравлении Президенту Азербайджана Президент России указывал, что "сторонам удалось убедиться в прочности отношений стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном".

А вот Лепехин считает, Турция и Россия противники.

Что это? Невинное дилетантство директора института ЕАЭС? Долгое отсутствие в экспертном пространстве, обернувшееся пробелами в информированности? Может быть, азербайджанофобия и туркофобия?

Я думаю, что все проще. Мы имеем дело с обычным мелким мошенником, прохвостом, который за "целковый" готов продать интересы своего государства, интересы России. Прошу прощения за резкость, но с лицом, не испытывающим уважение к себе самому, трудно подобрать другие выражения. Тем более учитывая его прежние комментарии, звучавшие совершенно иначе. Так, прежде Лепехин считал Турцию и Россию стратегическими партнерами, Азербайджан - прочной связкой между ними и так далее.

Именно подобная порода "экспертов", презрев истину, принципы и нормы международного права, элементарной справедливости и порядочности, жертвуя жизнями и судьбами сотен тысяч людей, на протяжении трех десятилетий разжигали конфликт, смотря жертвам конфликта в глаза, называли черное белым и наоборот, убеждали, что территориальная целостность для разных государств - это не одно и то же, а высшая справедливость - это пойти на уступки агрессору.

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР