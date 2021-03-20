Президент Турции утвердил Меморандум о взаимопонимании в сфере медиа между Азербайджаном и Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал распоряжение об утверждении Меморандума о взаимопонимании "О стратегическом сотрудничестве в сфере медиа между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".

Как сообщает Day.Az, распоряжение опубликовано в "Rəsmi qəzet".