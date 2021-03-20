https://news.day.az/politics/1327372.html Руководство минобороны посетило вторую Аллею почетного захоронения - ФОТО
Руководство минобороны посетило вторую Аллею почетного захоронения - ФОТО
По случаю праздника Новруз, который отражает национально-духовные ценности и древние традиции нашего народа, руководство министерства обороны посетило вторую Аллею почетного захоронения.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, была почтена память героических сынов Азербайджана, павших за независимость и территориальную целостность Родины, на их могилы возложены цветы.
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