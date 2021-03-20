https://news.day.az/politics/1327378.html Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном
Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном
Армении и Азербайджану необходимо начинать открывать региональные коммуникации и дороги для решения проблемы вражды в регионе, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
"Шаг в направлении решения проблемы вражды в регионе - открытие коммуникаций. Азербайджан должен получить коммуникационную связь с Нахчываном, а мы - железнодорожное сообщение с Россией и Ираном", - цитирует его заявление Интерфакс.
По его словам, этот вопрос уже обсуждается, а решение проблемы выгодно обеим сторонам.
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