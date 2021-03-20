Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном

Армении и Азербайджану необходимо начинать открывать региональные коммуникации и дороги для решения проблемы вражды в регионе, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Шаг в направлении решения проблемы вражды в регионе - открытие коммуникаций. Азербайджан должен получить коммуникационную связь с Нахчываном, а мы - железнодорожное сообщение с Россией и Ираном", - цитирует его заявление Интерфакс.

По его словам, этот вопрос уже обсуждается, а решение проблемы выгодно обеим сторонам.