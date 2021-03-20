Отказ от заявления по Карабаху приведет Армению к катастрофе

Премьер-министр Армении принял новую реальность в регионе, созданную Азербайджаном после Победы в Отечественной войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на встрече с жителями села Уджан Арагацотнской области он признал, что кто бы ни пришел к власти в Армении, отказаться от трехстороннего заявления по Карабаху невозможно.

Пашинян напомнил, что его продолжают обвинять в предательстве из-за подписания трехстороннего заявления по Карабаху. Однако, по словам главы правительства, на это нужно задать вопрос, что могут сделать другие власти, откажутся ли они от этих договоренностей. На это, как отмечает премьер, ему отвечают отрицательно, поскольку это приведет к катастрофе.

"Да, нас обвиняют в том, что мы после 2018 года не успели решить целый ряд вопросов в вооруженных силах, которые существовали на протяжении 25 лет. Эти обвинения верны, но возникает вопрос: почему вопросы с продовольствием и снарядами все еще должны были существовать в 2018 году?" - заметил премьер.

Как отметил Пашинян, после "бархатной революции" в 2018 году Армения попыталась изменить ход переговорного процесса, который, по его словам, предусматривал поэтапное возвращение территорий Азербайджану. Он добавил, что когда в Карабахе началась война, то армия вела бои до тех пор, пока это было возможно.

Что касается внешней политики, то, как отметил Пашинян, Армения примет только обоюдное открытие дорог и откроет транспортный коридор через Мегри только в обмен на такие же коридоры для себя: через Нахичевань - в Иран, а через Азербайджан - в Россию.

Говоря о внутренней политике, премьер подчеркнул, что только народ может решить, кто придет к власти.