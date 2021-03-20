Президент Ильхам Алиев принес праздник в освобожденную Шушу

В одном из самых авторитетных изданий в мире, The Washington Post, опубликована статья, посвященная празднованию Новруз в освобожденном от армянской оккупации азербайджанском городе Шуша.

Как передает Day.Az, в статье под названием "Президент Азербайджана отмечает Новруз в освобожденном культурном городе" освещается поездка Президента Ильхама Алиева в город Шуша, где он зажег традиционный костер, тем самым принося праздник на освобожденные земли.

Издание подчеркивает, что Шуша, на протяжении веков являвшаяся центром азербайджанской культуры, была оккупирована Арменией в 1992 году, которая начала боевые действия с целью установить сепаратистский режим в Нагорном Карабахе. Освобождение города азербайджанскими войсками в ноябре было важным событием, как символически, так и стратегически, поскольку Шуша расположена высоко над близлежащим Ханкенди.

"В этом году мы отмечаем Новруз байрамы в Шуше, на Джыдыр дюзю. Это - историческое событие. Начиная с 2004 года, ежегодно поздравляя азербайджанский народ с Новруз байрамы, я говорил, что мы вернемся на родные земли. Говорил, что мы восстановим территориальную целостность страны. Говорил, что после освобождения наших земель от оккупации мы отметим Новруз байрамы в Карабахе, и этот день настал. Сегодня мы отмечаем Новруз байрамы в нашем древнем городе, культурной столице Азербайджана - Шуше. Это - историческое событие. Это - большое счастье. Аллах услышал молитвы азербайджанского народа. Каждый год накануне Новруз байрамы все мы, наверное, думали, говорили друг другу, что иншаллах, в следующем году отметим Новруз байрамы в Карабахе, в следующем году отметим Новруз байрамы в Шуше, и этот день настал. Спустя 28 лет мы вернулись в Шушу. Мы отмечаем Новруз байрамы на Джыдыр дюзю, мы восстановили историческую справедливость", - сказал глава государства, выступая с обращением к азербайджанскому народу.

"Шуша подверглась разрушениям, ненавистный враг разрушил в Шуше наши исторические памятники. Но Шуша не покорилась, не сломилась, сохранила свое достоинство, сохранила национальный дух Азербайджана, и сегодня, находясь в Шуше, мы еще раз становимся живыми свидетелями этого", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Издание также напомнило, что Азербайджан за 44 дня войны восстановил контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями, которые были оккупированы Арменией.