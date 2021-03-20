https://news.day.az/politics/1327407.html ВС Армении выводятся из Карабаха
ВС Армении выводятся из Карабаха
Из Карабаха постепенно выводятся подразделения Вооруженных сил Армении.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написал бывший "пресс-секретарь" так называемой "армии" карабахских сепаратистов Сенор Асратян.
По его словам премьер-министр Армении, "будет оправдывать этот шаг тем, что того требовали родители призывников".
Сенор Асратян также отметил, что сейчас на уровне переговоров прорабатывается вопрос о разблокировке Мегринского коридора.
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