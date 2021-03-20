ВС Армении выводятся из Карабаха

Из Карабаха постепенно выводятся подразделения Вооруженных сил Армении.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написал бывший "пресс-секретарь" так называемой "армии" карабахских сепаратистов Сенор Асратян.

По его словам премьер-министр Армении, "будет оправдывать этот шаг тем, что того требовали родители призывников".

Сенор Асратян также отметил, что сейчас на уровне переговоров прорабатывается вопрос о разблокировке Мегринского коридора.