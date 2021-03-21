Баку и Тбилиси станут городами-побратимами

Столица Азербайджана город Баку станет побратимом столицы Грузии Тбилиси.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, завершается работа над меморандумом о побратимстве городов Баку и Тбилиси.

Заместитель мэра Тбилиси Андриа Басилая сказал, что мэрия заинтересована в повышении отношений с дружественным и братским городом Баку на качественно новый уровень. Для этого ведется соответствующая работа, и в ближайшее время между столицами двух дружественных и братских стран будет подписан меморандум о побратимстве.

Отметим, что Баку и Тбилиси с 1997 года являются городами-партнерами.

Сумгайыт и Рустави - промышленные города Азербайджана и Грузии - стали городами-побратимами в 1952 году.

Кроме того, братские связи существуют между городами Кутаиси и Гянджа, а также городами Нахчыван и Батуми.