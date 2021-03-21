Как азербайджанцы возвращаются домой после 30 лет оккупации

Снова поднимают по тревоге, правда, учебной. Армения и Азербайджан одновременно объявили о масштабных военных учениях. Обе страны сообщают о привлечении многотысячной армии, а еще сотни ракетных и артиллерийских установок и боевых самолетов. В ноябре 2020 года страны подписали мирное соглашение. Большое количество армян считают этот документ унижением. В Ереване до сих пор продолжаются протесты. Тем временем к отвоеванным местам Карабаха азербайджанские беженцы приезжают, чтобы посмотреть на родные села. Журналист "5 канала" ездила вместе с ними и видела, как это - вернуться домой после 30 лет оккупации, передает Day.Az.

Город-призрак Агдам. Азербайджанцы называют его своей Хиросимой. Ведь именно так выглядят города в фильмах после ядерного взрыва. Куда ни глянь - всюду видны следы войны. Во время первой Карабахской войны Агдам был одним из форпостов для азербайджанских военных. Армяне его пытались взять в течение двух месяцев. Впоследствии, взяв город в кольцо, разбили его "Градами" с вершин окрестных гор. После взятия города армянскими военными все здания были разрушены до основания, прямо под фундамент. Уцелела лишь одна мечеть.

На самом деле оккупационные силы уничтожали город уже после того, как захватили его. В результате 44-дневной войны осенью 2020-го азербайджанской армии удалось вернуть под свой контроль территорию Агдамского района и самого Агдама. Уцелевшая святыня стала местом собрания для азербайджанских беженцев, которые впервые за 30 лет возвращаются домой.

"Ощущения словами не передать. Они были хуже фашистов. Отрезали головы молодым людям. Обманывали. На азербайджанском звали к себе людей, а потом издевались над ними. И сейчас вижу все вокруг - радуюсь, что мы вернули свою землю, но без слез на это смотреть нельзя", - говорит ветеран Первой Карабахской войны Фирудин Алиев.

Фирудин участвовал в боях Первой Карабахской войны. Получил сверхсложное ранение и почти неделю ждал эвакуации. Говорит, выжил для того, чтобы вот так однажды вернуться в освобожденный Агдам.

"Мы не претендуем на чужие земли. Мы вернули только то, что и так по закону принадлежит нам", - добавляет Фирудин Алиев.

Местные рассказывают, что отвоевать землю - это только начало, потому что возвращаться пока некуда. Их дома разрушены.