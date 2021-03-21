Президент Ильхам Алиев исполнил завещание Общенационального лидера и мечту нашего народа

Помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сделал публикацию на своей странице в Twitter.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Верховный Главнокомандующий исполнил завещание своего отца и мечту нашего народа "Следующий Новруз в Карабахе, Шуше". "КАРАБАХ - ЭТО АЗЕРБАЙДЖАН".