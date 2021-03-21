https://news.day.az/politics/1327465.html Президент Ильхам Алиев исполнил завещание Общенационального лидера и мечту нашего народа - Хикмет Гаджиев - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев исполнил завещание Общенационального лидера и мечту нашего народа - Хикмет Гаджиев - ВИДЕО
Помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сделал публикацию на своей странице в Twitter.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Верховный Главнокомандующий исполнил завещание своего отца и мечту нашего народа "Следующий Новруз в Карабахе, Шуше". "КАРАБАХ - ЭТО АЗЕРБАЙДЖАН".
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