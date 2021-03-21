Премьер-министр Грузии поздравил граждан-азербайджанцев

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил граждан - азербайджанцев с праздником Новруз, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отметил премьер-министр в поздравлении, опубликованном в соцсети, праздник Новруз - это символ начала нового года, новой жизни.

"Поздравляю наших граждан - азербайджанцев с Новруз байрамом, с этим прекрасным праздником весны, который является символом начала нового года, новой жизни. Желаю каждому мира, счастья, прогресса и процветания", - написал Ираклий Гарибашвили.