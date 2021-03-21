В Москве по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой прошла благотворительная акция

В Москве по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя Азербайджанского молодежного объединения России Лейлы Алиевой прошла благотворительная акция.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в благотворительной акции "Вкус праздника в каждом доме", приуроченной к празднику Новруз, приняли участие активисты и волонтеры АМОР.

В рамках акции аморовцы поздравили с праздником ветеранов, многодетные и малоимущие семьи, каждым из них передан особый праздничный подарок-набор из азербайджанских национальных сладостей, традиционных атрибутов Новруз байрамы.