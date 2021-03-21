Президент Ильхам Алиев восстанавливает Карабах и возвращает туда мирную жизнь

Прошло всего четыре месяца с подписания трехстороннего заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе и возвращении Азербайджану территорий, оккупированных армянской стороной. Однако Баку уже активно начал восстанавливать районы, доступа к которым он ожидал три десятилетия, пишет издание "Росбалт".

Возвращены они в удручающем состоянии - разрушенными и разграбленными и, что крайне опасно, - заминированными. Работы по разминированию начались при помощи российских саперов, но для их завершения потребуется достаточно длительное время, и люди продолжают подрываться. Но там, где территории очищены, потихоньку пробиваются ростки жизни. Например, в четырех селах Агдамского района уже ведутся сельскохозяйственные работы. В настоящее время полностью разминированы и засеяны зерновыми 2190 гектаров.

У Президента Азербайджана Ильхама Алиева грандиозные планы по восстановлению возвращенных территорий и даже приданию им большего, чем 30 лет назад, экономического и транспортно-логистического веса. На первом этапе в восстановление Карабаха Азербайджан намерен вложить более 1 млрд долларов. От инвестиций он не отказывается и, как сказал Президент Ильхам Алиев, к совместным проектам по приведению территорий в надлежащий порядок (площадь полностью разрушенных составляет более 10 тыс. квадратных километров) в первую очередь будут привлечены "компании из дружественных стран - России, Ирана, Турции". По его словам, на освобожденных землях построят три новых аэропорта - в Зангилане, Лачине и Физулинском районе.

В последнем строительство международного аэропорта со всей сопутствующей ему современной инфраструктурой уже начато. Взлетно-посадочная полоса рассчитана на прием всех типов гражданских и грузовых самолетов. В параллельном режиме идет строительство автодороги до города Шуша.

Решен также вопрос его снабжения питьевой водой и орошения 250 тыс. гектаров земель. Кроме того, до конца года 90% Карабаха будет обеспечено бесперебойной подачей электроэнергии. 20 марта в Шуше завершится строительство цифровой подстанции, посредством которой электроэнергия будет распределяться в Ханкенди и Лачин. А до конца апреля на возвращенных территориях будут построены и реконструированы до 30 электроэнергетических объектов.

Освобожденные земли Президент Ильхам Алиев объявил "зоной зеленой энергии". "Это новый этап и даже новая эра в развитии Азербайджана и региона", - сказал он. Глава государства также пообещал "достойно охранять" христианские культурные и религиозные памятники и обеспечить безопасный доступ к ним армянского населения. Оно массово покинуло Карабах, но служба, к примеру, в Лачинском монастыре албано-удинской общины проводится.

От 30-летней оккупации пострадали не только люди и экономика, но и экосистема региона. Растительному покрову заповедной территории в Зангиланском районе грозит уничтожение. Это установили ученые Национальной академии наук Азербайджана совместно с сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов, проведшие соответствующий мониторинг. Природные ресурсы расхищены, наибольший урон - после залежей золота - нанесен лесам чинары. В заповедной зоне под корень вырублены красные дубы, многие другие редкие деревья. На территории Баситчайского заповедника в Зангиланском районе имелись образцы флоры возрастом до 200 лет и высотой в 30 метров. В общем, и в восстановлении растительного покрова работы невпроворот.

По информации Президента Ильхама Алиева, Азербайджан приступил к переговорам с Арменией о возобновлении коммуникаций. По мнению азербайджанского лидера, это "может стать исходной точкой для того, чтобы полностью закрыть страницу войны и оставить ее в истории. ... оно пойдет на пользу всем странам региона, придав новую динамику региональному сотрудничеству во многих сферах".

Кстати, накануне "Газпром экспорт" и азербайджанская компания SOCAR подписали краткосрочный контракт по транспортировке российского газа через территорию Азербайджана. В ближайшие три недели он будет поставляться Армении (до границы с Грузией) именно по такому маршруту на время плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье". После их завершения российский газ будет поступать в Армению по прежней схеме - транзитом через Грузию. Такая договоренность - это уже большой шаг вперед с точки зрения готовности к восстановлению хоть каких-то отношений.