Азербайджан может получить новые виды израильского вооружения

"Принимая во внимание наши военно-стратегические отношения с Азербайджаном, а также участие нашего оружия израильского производства под управлением азербайджанских военных в недавно прошедшей войне в Нагорном Карабахе, можно считать, что Баку могут быть предоставлены новые виды вооружений, за исключением тех, которые имеются на вооружении азербайджанской армии".

Об этом, как передает Day.Az, STMEGI.com сообщил бывший консул Израиля в Москве, экс-советник министра внутренней безопасности еврейского государства, военно-политический обозреватель Алекс Векслер, комментируя возможность покупки Азербайджаном минометного снаряда "Стальное жало".

По его словам, Азербайджан относится к стратегическим партнерам Израиля, с которыми Иерусалим поддерживает очень близкие отношения, как в экономическом, так и в военном плане.

"Не исключено, что минометный снаряд "Стальное жало" может оказаться на вооружении Азербайджана по условиям тех двусторонних стратегических отношений, которые существуют между нашими странами, которые прекрасно проявили себя в последней Карабахской войне. Кроме того, у Израиля есть интерес продемонстрировать эти виды вооружения в действии, что может стимулировать приобретение их другими странами. Потому что это дает возможность для развития нашей промышленности, для продаж и поставок нашего вооружения другим дружественным государствам, что, несомненно, усиливает наш военный комплекс и нашу военно-экономическую базу. Наши отношения с Азербайджаном и дальше будут развиваться, углубляться и усиливаться. В этом нет никакого сомнения. Я уверен в том, что это так и будет", - отметил А. Векслер.

Что касается самого снаряда "Стальное жало", по словам военно-политического обозревателя, суть его действия в том, что эта точная мина направляется лазерным лучом, и этот снаряд способен совершить революцию в боевых действиях пехотных подразделений. Речь идет о 120-миллиметровом мини-снаряде производства израильской компании "Эльбит".

"Эта направляемая мина способна с точностью влететь в отдельное окно, отдельную квартиру или автомобиль, я уже не говорю о группе террористов, отдельном танке, бронетранспортере, грузовике, блиндаже и т.п. Точность мины можно сравнить с ракетами типа "воздух-воздух" или "воздух-земля", выпускаемыми с израильских самолетов и вертолетов. Разница в том, что они простые в обращении, моментально готовы к действиям в достаточно больших количествах. Стоимость их относительно невелика. Особенно по сравнению с боевыми беспилотниками.

Точная мина может быть использована с разных платформ, находящихся на вооружении ЦАХАЛ. Например, с бронетранспортеров, джипов-внедорожников, таких как Хаммер. В Израиле этому событию придают очень большое значение. То есть будет уничтожен только тот противник или объект, который был выбран в качестве цели для уничтожения.

Использование этого нового сверхточного оружия - революция в боевых действиях пехоты, новый израильский прорыв на международном рынке, а также новый шаг для разработки других новых видов вооружения", - заявил А.Векслер.