Армения: гонки без правил

В Армении стартовала неофициальная кампания внеочередных парламентских выборов, назначенных на 20 июня 2021 года.

Первым в предвыборную гонку ринулся, как и следовало ожидать, главный соискатель, бывший главный редактор "малолитражной" газеты, а ныне премьер-министр Н. Пашинян, который не стал ожидать официального объявления выборов.

Решив, что надо работать прежде всего с провинциальным избирателем, Никол Воваевич совершил поездку в Арагацонтскую область Армении, где не преминул сделать ряд "сенсационных" заявлений, которые должны были бы по идеи потрясти армянских избирателей и уменьшить шансы на победу его оппонентов.

Как всегда, умело используя свои популистские лозунги, Н. Пашинян раскрыл некоторые "тайны" прошедшей Второй Карабахской войны и назвал свои видения причин поражения Армении.

Не долго думая, он в угоду радикально настроенным избирателям обьявил, что Карабахский конфликт не окончен и все ещё впереди, что он сделает все возможное для достижения независимости и международного признания остатков сепаратистов.

Конечно, такого рода "смелые" речи армянского лидера больше направлены на использование для внутреннего пользования и выколачиванию денег с богатой зарубежной диаспоры. Но наверняка делая такого рода заявления, Н. Пашинян не должен забывать, что переходит все возможные красные линии и играет с огнём, о чём постоянно предупреждает Президент Азербайджана Ильхам Алиев, что может дорого обойтись армянскому народу.

Вопрос статуса и конфликта давно оказались на свалке истории и всяческие попытки снова вытащить этот дурно пахнущий мусор из забвения, лишь свидетельство полного отсутствия у армянского премьера чувств осознания новых геополитических реалий.

Далее пустив слезу, Никол Воваевич заявил, что просит прощения за ошибки у армянского народа и готов к тому, чтобы его поставили к стенке.

Безусловно главной ошибкой армянского руководства было продолжение политики присвоения оккупированных азербайджанских территорий и желание создать мифическую "Великую Армению" от моря до моря.

Но если кто-то и заслужил расстрела наряду с Н. Пашиняном, то это больше всего предшественники нынешнего армянского лидера, руководители так называемого "Карабахского клана", организаторы кровавых этнических чисток в Карабахе и геноцида в Ходжалах- Р. Кочарян и С.Саргсян, которые стояли у истоков конфликта и были лидерами сепаратистского режима.

Не дав опомниться от его "крокодиловых слез" провинциалам, Никол Воваевич в очередной раз решил блеснуть своими военными знаниями заявив, что самолеты СУ 30, полученные из России, были закуплены без вооружения, что не дало возможность использовать их во время войны.

Судя по всему, помощники премьера подложили ему очередную "свинью". Ведь покупка любого боевого самолета без вооружения невозможна и всегда включает необходимый комплекс вооружения, зависящий от заказа клиента, который формируется в зависимости от финансовых возможностей.

В очередной раз пытаясь свалить причины поражения армянской армии на своих предшественников, Н. Пашинян опять повторил свои тезисы о том, что в армии все было украдено до него и у бедных армянских солдат не было даже нижнего белья.

Все это выглядет довольно "трогательно" и рассчитано на рядового армянского обывателя, незнакомого с реалиями. Но если и так, то что тогда было уничтожено в ходе войны беспилотниками азербайджанской армии и какие трофеи были показаны на параде Победы в Баку?

Пытаясь скрыть реальное положение дел, Никол Воваевич, как всегда, играл фактами и юродствовал в надежде свалить все причины поражения в войне на своих нынешних оппонентов.

Нынешнее армянское руководство всегда пытается скрыть реальную картину потерь армянской армии в ходе Второй Карабахской войне.

Вот и в ходе своих встреч с потенциальными избирателями, армянский премьер попытался занизить реальные людские потери в ходе войны, заявив, что информация о потерях 5 тысяч военнослужащих "неправдоподобна".

Если это так, то почему тогда продолжаются поиски тел погибших армянских военнослужащих согласно соответствующего пункта трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года?

Скорее всего, официально объявленные армянские потери на сегодняшний день включают только опознанные тела. Ведь по сообщениям армянских медиа ресурсов, в моргах есть ещё достаточное количество неопознанных тел и в ходе поисковых операций, продолжающихся до сих пор, постоянно находят новые тела погибших армянских военнослужащих.

Сказки нынешнего армянского руководства о том, что армянская армия сражалась во время войны устаревшим вооружением 80х годов 20 го века вообще не выдерживают никакой

критики.

Прежде всего анализ уничтоженной и захваченной боевой техники армянской армии показывает, что вся эта техника в основном была выпущена в последнее десятилетие, соответствовала всем современным стандартам и общая стоимость выведенной из строя армянской военной техники достигает по самым умеренным ценам почти 2 миллиардов долларов США.

Так что армянский лидер в очередной раз опростоволосился и втирает дезинформацию потенциальным армянским избирателям. Не смотря на непримиримый тон своих провинциальных встреч, Никол Воваевич все таки не смог обойти существующие новые реалии, и признал, что любая попытка отказаться от достигнутых трёхсторонних Заявлений приведёт к катастрофическим последствиям для Армении.

Признавая значимость для Армении открытия Зангезурского транспортного коридора, премьер Н. Пашинян продолжил свои фортеля по поводу того, что это важно не только для Армении, но и для Азербайджана, умалчивая о том, что вопрос транзита в Нахичевань практически давно решён азербайджанской стороной за счёт транзита через Иран и Турцию.

Безусловно, что восстановление прямого железнодорожного и автомобильного сообщения через Мегри важно и для азербайджанской стороны, ведь это не только сократит путь и уменьшит транспортные расходы.

Но это в значительной мере нужно больше Армении, которая своей агрессивной политикой по отношению к Азербайджану и Турции сама себя поставила в состоянии блокады, а конфликт в Абхазии вообще лишил прямого железнодорожного сообщения с Россией-главным экономическим партнёром.

Так что господин Н. Пашинян как всегда покривил душой и скрепя зубами попытался умолчать о значимости этого транспортного коридора для Армении.

Предвыборная гонка, которая на ближайшие 2 месяца станет главной темой армянской политики и медиа, началась со старта Н. Пашиняна, который будет использовать любую возможность для привлечения избирателей на свою сторону.

Учитывая, что армянские избиратели устали от воинствующей риторики оппозиции и их больше волнуют сегодня заботы о куске хлеба, чем плачи по утраченному "Арцаху", то можно сделать вывод, что тема Карабаха уйдёт на второй план будущих выборов, а на первом плане будут темы социально-экономического развития.

Добившись того, что идею проведения новых парламентских выборов в принципе поддержало большинство политических сил в стране, за исключением гипер радикалов из "Дашнакцутюна" и некоторых других ура "патриотов", которые ненавидят нынешнего премьера больше, чем всех тюрков на свете всеми фибрами своей души, Н. Пашинян ринулся в привычную для него предвыборную атмосферу, где чувствует себя как рыба в воде.

Предвыборная ситуация в Армении-этакая гонка без правил, где победа будет зависеть не только от правильной предвыборной стратегии, но и от тактики проведения предвыборных встреч, обещаний избирателям, выброса необходимого компромата и т. д.

Простым армянским избирателям надоели как "пришельцы" из Карабаха, так и местные радикалы с их бездумными туркофобскими настроениями. Поэтому победить смогут лишь силы, признавшие существующие геополитические реалии и способные сдвинуть экономику страны с точки замерзания, отказавшись от воинствующего антиазербайджанизма.

В противном случае страну могут ожидать ещё более трудные времена и новые разрушительные войны. Лишь отказ от поддержки сепаратизма, признание территориальной целостности сопредельных государств- единственная возможность для выхода Армении из тяжелого внешне- и внутриполитического кризиса.

Пярвин Мирзазаде