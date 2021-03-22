В Британии стартовала кампания азербайджанцев по случаю праздника Новруз

Азербайджанцы, проживающие в Лондоне, начали кампанию в связи с праздником Новруз.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, кампания была проведена учредителями диаспорской организации "Natavan Group UK" Сабиной Гулиевой при поддержке посольства Азербайджанской Республики в Великобритании и проживающими в Лондоне нашими соотечественниками, профессиональной скрипачкой Сабиной Ракчеевой и Мурадом Нагиевым.

В ходе кампании автомобиль, на котором была установлена электронное табло с надписью "Шуша - культурная столица Азербайджана", "Азербайджан - с праздником Новруз", "Азербайджан - центр мультикультурализма", совершил объезд центральных улиц Лондона, демонстрируя кадры, связанные с освобожденными от оккупации уголками Азербайджана, праздником Новруз и национальной кухней Азербайджана. Акция привлекла внимание британской общественности.

Кроме того, на почти 50 ж /д станциях и метро Лондона также установлены баннеры, связанные с праздником Новруз и Карабахом.