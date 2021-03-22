Празднование Новруза в городе Шуша в центре внимания турецких СМИ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева зажгли в освобожденном от армянской оккупации азербайджанском городе Шуша, на Джыдыр дюзю праздничный костер. Это событие было широко освещено турецкими СМИ.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в посвященных данному событию материалах до внимания читателей также доводится ряд заявлений из выступления главы государства. Многие СМИ вынесли в заголовки слова Президента Азербайджана "Мы вели войну XXI века, уничтожили врага".

Новостные агентства "Анадолу" и DHA, телеканалы CNN Türk, Haber türk, TRT Haber, A Haber, Haber Global, а также сайты газет Yeni Şafak, Hürriyet, Cumhuriyet, Takvim и др. представили видео- и фотоматериалы на эту тему.