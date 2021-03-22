https://news.day.az/politics/1327588.html Начался второй этап вакцинации от коронавируса азербайджанских депутатов
Начался второй этап вакцинации от коронавируса азербайджанских депутатов
Начался второй этап вакцинации от коронавируса депутатов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как передает Day.Az, в течение недели в соответствии с графиком будут привиты второй дозой вакцины все депутаты.
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