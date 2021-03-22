Начался второй этап вакцинации от коронавируса азербайджанских депутатов

Начался второй этап вакцинации от коронавируса депутатов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как передает Day.Az, в течение недели в соответствии с графиком будут привиты второй дозой вакцины все депутаты.