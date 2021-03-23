Армяне используют Новруз для провокации против Азербайджана

Армянский агитпроп преодолел очередное дно. Каждый раз хочется думать, что у пропаганды соседней страны есть какие-то границы, но всякий раз мы ошибаемся.

На днях выступающий за мир с азербайджанцами армянский блогер Ишхан Вердян разместил пост, посвященный странному восприятию в Армении праздника Новруз. Как отмечал Вердян, антитурецкая и антиазербайджанская пропаганда превратила слово "байрам" в страшилку. "Распространялись легенды, что во время байрама происходят жестокие вещи, проливается кровь (армян) при свете луны и всякие такие нелепицы", - написал блогер.

Тогда, как следует из комментариев, азербайджанские пользователи не поверили в такое, считая это преувеличением, потому что большей глупости представить было невозможно. Но, как оказалось, армянский агитпроп еще не прошел последнего дна и все у него впереди.

Накануне издание Armday.am разместило ужастик под названием "Не исключено, что турки украли и убили армян под носом у российских миротворцев".

Некий журналист Мкртич Исраелян на своей странице в Facebook поведал, что 21 марта (то есть в самый разгар Новруз байрамы) распространилась новость о том, что найдено обгоревшее тело жителя общины Красный Базар. "Этот человек вчера пропал, не исключено, что турки украли и убили его", - указал так называемый журналист, подчеркнув, что произошло это "под носом у российских миротворцев"...

Конечно же, "сожжение" армянина в Карабахе в качестве жертвоприношения жутким "божествам Новруза" - полный бред. Армянские националисты пытаются перенести на азербайджанскую почву собственные привычки и порядки. Вспомним, например, события в Гугарке (Армения) в 1988 году или в карабахском Баллыгая в 1992 году, где боевиками устраивались сатанинские обряды сжигания мирных азербайджанцев.

Примечательно, что, как пишет Ишхан Вердян, вышеуказанный сайт подконтролен экс-президенту РА Роберту Кочаряну, который выступает сегодня оппонентом Николу Пашиняну и его миротворческим заявлениям старается противопоставить радикально националистические, пытаясь таким образом завоевать симпатии армянского народа.

"Дорогие друзья, этот террорист (Кочарян-ред.) должен оказаться за решеткой прямо сейчас! Каждая секунда, проведенная им на свободе, наносит непоправимый ущерб нашей стране", - обратился блогер к своим соотечественникам.

Что же касается Новруза, то более гуманистического и доброго праздника представить невозможно. Хочется надеяться, что армянский народ в основной своей массе не верит в подобную ахинею. А выходцы из Азербайджана - помнят, как праздновали Новруз вместе с соседями-азербайджанцами.

Зульфугар Ибрагимов