Освобожденный Карабах сегодня

"Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией длился целых 32 года. Начиная с первых выстрелов еще в СССР и заканчивая второй Карабахской войной, что вспыхнула совсем недавно - 27 сентября 2020 года, и продлилась 44 дня".

Как передает Day.Az, об этом в своем репортаже из освобожденных территорий нашей страны рассказал военный журналист Роман Бочкала.

Бочкала напомнил, что Азербайджан вернул под свой контроль оккупированные Арменией районы, восстановив территориальную целостность.

Именно в них его команде удалось побывать, включая полностью разрушенный город-призрак Агдам: "Не углубляясь в историю и не давая критических оценок запутанному конфликту, мы покажем, каким является Карабах сегодня и что ждет этот регион в будущем".

Представляем вниманию читателей этот репортаж: