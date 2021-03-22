https://news.day.az/politics/1327619.html Армения - хаос закона и закон хаоса... - анализ Caliber.Az
Армения - хаос закона и закон хаоса... - анализ Caliber.Az
Многогранный сюжет нынешней внутриполитической возни в Армении, способен озадачить не только видавших виды политтехнологов и сценаристов кино, но и даже привлечь внимание психоаналитиков.
Как передает Day.Az, об этом говорится в новом видеоролике, подготовленном youtube-проектом Caliber.
"Ведь то, что там сейчас происходит, не поддается никакому логическому анализу и детальному разбору. Но мы все же постараемся это сделать", - продолжают авторы проекта.
Представляем вашему вниманию данный видеосюжет:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре