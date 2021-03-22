Армения - хаос закона и закон хаоса...

Многогранный сюжет нынешней внутриполитической возни в Армении, способен озадачить не только видавших виды политтехнологов и сценаристов кино, но и даже привлечь внимание психоаналитиков.

Как передает Day.Az, об этом говорится в новом видеоролике, подготовленном youtube-проектом Caliber.

"Ведь то, что там сейчас происходит, не поддается никакому логическому анализу и детальному разбору. Но мы все же постараемся это сделать", - продолжают авторы проекта.

Представляем вашему вниманию данный видеосюжет: