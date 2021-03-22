В Ереване процветает "расизм" в отношении карабахских армян

В Еревана некоторые местные жители позволяют себе "проявление классического расизма" по отношению к карабахским армянам.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, с таким утверждением выступил армянский правозащитник Рубен Меликян.

Меликян приводит такой пример: две карабахские армянки воспользовались в Ереване услугами такси-сервиса. После того как одна из женщин заговорила на карабахском диалекте, таксист остановил машину и, грубо выражаясь, высадил их из автомобиля.