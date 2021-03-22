https://news.day.az/politics/1327737.html В Ереване процветает "расизм" в отношении карабахских армян
В Ереване процветает "расизм" в отношении карабахских армян
В Еревана некоторые местные жители позволяют себе "проявление классического расизма" по отношению к карабахским армянам.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, с таким утверждением выступил армянский правозащитник Рубен Меликян.
Меликян приводит такой пример: две карабахские армянки воспользовались в Ереване услугами такси-сервиса. После того как одна из женщин заговорила на карабахском диалекте, таксист остановил машину и, грубо выражаясь, высадил их из автомобиля.
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