Черные дни армянской дипломатии

Давно уже армянская дипломатия не переживала такие тяжелые времена как сейчас. Все работники внешнеполитического ведомства, во главе с кандидатом в армянские "Талейраны", министром иностранных дел А.Айвазяном, давно потеряли сон и аппетит.

"Горечь" утраты оккупированных азербайджанских территорий и чёрная зависть к успехам азербайджанской армии и дипломатии, положили конец спокойствию и размеренной жизни, к которой привыкла армянская дипломатия после успехов в первой Карабахской войне.

Полагая, что успехи начала 90-х годов практически решили в пользу Армении Карабахский конфликт, армянские дипломаты на протяжении значительного периода времени занимались лишь имитацией переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ и стремились закрепить свой первоначальный успех путём оказания давления на Азербайджан, используя свою диаспору и влиятельных армянских "друзей", которые находятся на подкормке у богатых зарубежных армянских толстосумов.

Добившись того, что на начальном периоде конфликта Азербайджан оказался в информационной блокаде и изоляции, армянская сторона позиционировала Азербайджан и азербайджанцев как "кровавых варваров", а Армению и "многострадальных" армян как "бедных ангелочков с крылышками", которых обидели.

Все начало меняться после прихода к власти в Азербайджане в июне 1993 года Общенационального Лидера Гейдара Алиева, который остановил процесс распада государства и с самого первого дня поставил задачу прорыва информационной блокады и доведения правды о Карабахском конфликте до мирового сообщества.

С этого момента начались чёрные дни для армянской дипломатии. Значительным успехом молодой азербайджанской дипломатии тогда стало принятие 4х резолюций СБ ООН, которые в дальнейшем стали правовой основой будущей Победы Азербайджана и практического завершения Карабахского конфликта.

Следует отметить, что хаос и безвластие, которое переживал в Азербайджан на начальном этапе своей независимости не могли не отразиться на действия азербайджанской дипломатии по предотвращению армянской агрессии.

Кроме того, отсутствие опыта и полная безграмотность у тогдашней правящей клики ПНФА/Мусават привели к тому, что первая резолюция СБ ООН 822 от 30 апреля 1993 года по Кельбаджару вообще была принята лишь благодаря усилиям сотрудников Постпредства Азербайджана при ООН, во главе с постпредом Гасаном Гасановым, в отсутствии каких-либо инструкций из Баку, где все в то время были заняты борьбой за тёплые кресла и персональные автомобили.

Следующий удар Армения получила на Лиссабонском саммите ОБСЕ 1996 года, когда принятое Заявление Председателя саммита окончательно закрепило принципы мирного урегулирования Карабахского конфликта на основе территориальной целостности и нерушимости границ Азербайджана и Армении.

К сожалению, ни международному сообществу, ни Минской группе ОБСЕ не удалось принудить армянскую сторону выполнить принятые резолюции и дальнейший ход событий показал, что Армения не только не собиралась ничего выполнять, а наоборот стремилась навсегда закрепить оккупацию азербайджанских территорий.

После избрания в 2003 году Президента Ильхама Алиева начался новый этап переговорного процесса, который проходил в основном в рамках Минской группы ОБСЕ при посредничестве сопредседателей - России, США и Франции.

Были проведены многочисленные встречи на уровне экспертов, министров иностранных дел и президентов, но все они окончились безрезультатно, так как армянская сторона увязывала вопрос освобождения части оккупированных земель с вопросом "независимого статуса Карабаха", что для азербайджанской стороны было абсолютно неприемлемым.

Президент Ильхам Алиев в ходе своих встреч и переговоров по Карабаху постоянно предупреждал международных посредников о том, что неконструктивная позиция армянской дипломатии рано или поздно приведёт к возобновлению боевых действий, что и случилось в начале в апреле 2016 года, затем в июле 2020 и привела в конце концов ко Второй Карабахской войне, которая закончилась полным разгромом армянской армии и практическому окончанию конфликта.

Следует отметить, что на протяжении всего конфликта армянская сторона все время устраивала вооруженные провокации на линии соприкосновения войск, которые приводили к многочисленным жертвам среди военнослужащих и гражданских лиц.

Именно последние провокации в июле и сентябре 2020 года переполнили чашу терпения азербайджанской стороны, которая дала должный ответ на армянские выходки и принудила Армению к выполнению резолюций СБ ООН и ОБСЕ.

В чем причина провокаций армянской стороны? А в том, что пользуясь определенной симпатией и поддержкой за рубежом, Армения надеялась, что все эти вооруженные стычки на линии огня приведут к тому, что удастся надавить на Азербайджан и добиться частичного международного признания сепаратистов в ответ на освобождение небольшой части оккупированных территорий.

Естественно такая ситуация ни в коей мере не могла устраивать азербайджанскую сторону, которая стойко противостояла всем попыткам давления определенных зарубежных кругов, проплаченных богатой армянской диаспорой.

Позиция Азербайджана была четко определена Президентом Ильхамом Алиевым - поэтапное мирное решение Карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Увы, мирного решения из-за неуступчивой позиции Армении добиться не удалось и тогда вопрос был решён на поле боя.

С первых же дней Второй Карабахской войны армянская дипломатия бросилась в атаку, пытаясь своими мелкими интригами и большой ложью добиться успеха на дипломатическом поле войны.

Вначале был запущен старый испытанный метод обвинений в агрессии против некоего вымышленного государства "арцах", которого не было и никогда не будет на политической карте мира. Следом последовали мифы о неких сирийских наемниках, которых не было и в помине в Азербайджане, был запущен истерический фейк об участии в войне Турецких войск и самолетов F 16 и так далее.

Ничего не добившись, армянская дипломатия перешла к распространению дезинформации о якобы каких-то этнических чистках по отношению к армянскому населению Карабахского региона Азербайджана, которое бежало при первой же информации о приближении азербайджанских войск.

Оставшись в стороне от подготовки трехстороннего Заявления 10 ноября 2020 года, которое оказалось для МИД Армении полной неожиданностью, после установления прекращения огня и началом выполнения его условий, армянская дипломатия резко активизировала свои деструктивные действия на международной арене, используя каждую возможность, чтобы попытаться нанести урон Азербайджану.

Любое международное мероприятие или памятная дата-повод для неудачливых армянских дипломатов напомнить о уже исчезнувшем мифическом "арцахе".

День и ночь без выходных армянский "Талейран" А. Айвазян терроризует коллег по всему миру телефонными звонками с плачем по утерянному. Как говорят его некоторые зарубежные коллеги, они избегают его звонков, настолько он им надоел.

Обливая грязью Азербайджан и Турцию, армянская дипломатия сама себе наносит урон, так как для многих стран мира тема территориальной целостности не только внешнеполитическая, но и во многом внутриполитическая.

Так например, разговор А.Айвазяна-Талейрана с министром иностранных дел Испании Аранчес Гонсалес Лаей вряд ли изменит позицию этой страны по вопросу территориальной целостности, ввиду наличия у Испании аналогичных проблем в Каталонии и Стране Басков, так что он в очередной раз промахнулся.

Такая деятельность армянской дипломатии свидетельствует о безысходности, в которой она находится. Пытаясь облить грязью Азербайджан и добиться какой-либо поддержки у международного сообщества, она не только оказывается в тупике, но и ставит под вопрос исполнение достигнутых трехсторонних Заявлений.

Похоже, что МИД Армении вместо поддержки этих важных мирных договоренностей, которые могут создать условия для мира и диалога в регионе, наоборот старается их сорвать и спровоцировать новые боевые действия. Видимо часть армянских дипломатов не совсем лояльна нынешнему армянскому руководству, на всякий случай не сжигает мосты, связывающие с радикальной оппозицией, которая открыто обвиняет премьера Н. Пашиняна в измене за подписание трёхсторонних Заявлений.

Хотя в регионе сложилась новая геополитическая ситуация после того, как Карабахский конфликт окончен, а вопрос статуса выброшен на свалку истории, анализ деятельности армянской дипломатии показывает, что она продолжает действовать на основе старых, уже никому не нужных стереотипов и лишь пытается реанимировать уже набившие всем оскомину тезисы о "почившем в бозе "арцахе" и "миацуме"".

Мировому сообществу эта тема больше не интересна. Никто, кроме армянских радикалов не заинтересован в возобновлении конфликта, намного больше миру нужно стабильность и сотрудничество в регионе Южного Кавказа.

Мирные инициативы Азербайджана по налаживанию сотрудничества являются этому ярким примером и если у армянской дипломатии все таки появится желание выйти из чёрной полосы, то она должна отказаться от своей "нафталинной" политики, наконец осознать новые реалии и перестроиться на другой лад.

Пярвин Мирзазаде