Неофициальный саммит Тюркского совета пройдет в режиме видеоконференции

Власти Казахстана из-за ситуации с распространением коронавируса приняли решение провести запланированный на 31 марта в республике неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет) в режиме видеоконференции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"В связи с эпидемиологической ситуацией казахстанской стороной было принято решение о проведении неофициального саммита Тюркского совета, запланированного на 31 марта в городе Туркестан, в режиме видеоконференции. Секретариат ССТГ был официально уведомлен об этом решении", - говорится в сообщении.

При этом в МИД республики напомнили, что во встрече примут участие все главы государств - членов ССТГ и премьер-министр Венгрии, которая является наблюдателем в данной организации.