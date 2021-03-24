Соглашение между SOCAR и "Газпром экспорт" даст импульс экономическому развитию всего региона

География и торговля являются ключевыми факторами в развитии дружеских отношений и добрососедского сотрудничества. Недавнее соглашение компании "Газпром экспорт" с SOCAR является стратегической инициативой, которая и в дальнейшем будет способствовать улучшению диалога и снижению напряженности между Арменией и Азербайджаном. Транспортировка газа в Армению через территорию Азербайджана - это проект, аналогичный тому, что общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев сформулировал два десятилетия назад. Сегодня его стратегические концепции реализуются благодаря дальновидному руководству Президента Ильхама Алиева.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

Наш собеседник отметил, что Азербайджан является надежным торговым партнером России, добавив, что реализация соглашения между SOCAR и "Газпром экспорт" является важным достижением правительства Азербайджана.

"Азербайджан является одной из передовых стран Европы и Азии касательно разработок современных технологий, которые имеют жизненно важное значение для развития и строительства трансконтинентальных трубопроводов для экспорта нефти и газа. Грамотная экономическая дипломатия Азербайджана позволила его народу достичь вершины успеха в критическое время, когда мир страдает от пандемии коронавируса. Недавнее соглашение между правительствами России и Азербайджана является демонстрацией подлинной дружбы и традиций сотрудничества, существующих между двумя странами. Это стало шедевром в том смысле, что Европейский Союз и другие региональные коммерческие организации по ту сторону Атлантики не сумели достичь договоренностей с Россией, хотя политическая поддержка такого сотрудничества за пределами Восточной Европы, очевидно, была продемонстрирована в СМИ. Считаю, что ЕС внимательно изучает опыт Азербайджана в том, как нужно выстраивать отношения с Россией", - заявил он.

По его словам, соглашение между SOCAR и "Газпром экспорт" даст импульс экономическому развитию Кавказа и приблизит страны Азии к европейским рынкам.

"Азербайджан стал конкурентоспособным европейским государством во всех областях, будь то экономика, финансы, энергетика, вопросы окружающей среды, реализация стратегических транспортных проектов и трубопроводов, а также производство возобновляемых источников энергии. Согласно соглашению между Азербайджаном и Россией, Армения будет получать газ через территорию Азербайджана, это грандиозный геостратегический шаг Азербайджана. Одним из основных бенефициаров этого соглашения является армянский народ, и в скором времени мир и Кавказ увидят ощутимые выгоды, которые принесло освобождение оккупированных территорий Азербайджана, находившихся под армянской оккупацией более тридцати лет", - подчеркнул Тейс.

Американский эксперт сообщил, что через Азербайджан в Армению будет транспортироваться 16 миллионов кубометров газа.

"Баку рассматривают в качестве ключевого стратегического игрока не только в Москве, но и в других странах региона. Транспортировка природного газа в Армению через территорию Азербайджана должна пробудить совесть властей Армении, которые обязаны привлечь к суду всех преступников, совершивших умышленные зверства над азербайджанцами во время Первой карабахской войны", - считает эксперт.

Наш собеседник полагает, что армянская политическая элита должна уделять больше внимания тому, что делает правительство Азербайджана для укрепления экономического сотрудничества в регионе.

"Кроме того, Нахчыванская Автономная Республика должна получить наземную связь с материковой частью Азербайджана. Ереван должен действовать быстро и прозрачно, чтобы жители Нахчывана могли путешествовать на машине через Зангезурский коридор в направлении материковой части Азербайджана. Зангезурский коридор должен быть открыт немедленно, чтобы осуществились региональные экономические проекты, а Нахчыван смог бы выйти из экономической блокады.

Соглашение между Баку и Москвой по транзиту газа в Армению - выдающийся геополитический шаг Президента Ильхама Алиева. Оно обеспечит растущее коммерческое сотрудничество между Азербайджаном и Россией и одновременно окажет положительное влияние на двусторонний политический диалог", - резюмировал Питер Тейс.

Абдул Керимханов