Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило пакистанский народ с Днем Пакистана.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице МИД в "Twitter".

"По случаю Дня Пакистана желаем братскому пакистанскому народу устойчивого мира, развития и процветания, передаем самые искренние поздравления. Отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном развиты на высоком уровне и основаны на прочном фундаменте, опирающемся на общее наследие и веру", - говорится в сообщении.