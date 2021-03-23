https://news.day.az/politics/1327817.html Отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном развиты на высоком уровне - МИД
Отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном развиты на высоком уровне - МИД
Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило пакистанский народ с Днем Пакистана.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице МИД в "Twitter".
"По случаю Дня Пакистана желаем братскому пакистанскому народу устойчивого мира, развития и процветания, передаем самые искренние поздравления. Отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном развиты на высоком уровне и основаны на прочном фундаменте, опирающемся на общее наследие и веру", - говорится в сообщении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре