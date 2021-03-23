Прозрение армян: "Не хотим новой войны в Карабахе, хотим мира с Азербайджаном!"

Похоже, что в умы так называемых ура-патриотов Армении, еще недавно неистово бьющих себя в грудь, приходит запоздалое отрезвление. Что ж, лучше поздно чем никогда.

Так, главный редактор информационного агентства "Реалист" Саркис Цатурян поделился откровенно провокационной публикацией в Facebook о якобы возможной новой войне в Карабахе. Однако горе-провокатор тут же столкнулся со справедливой критикой в свой адрес от той самой отрезвленной категории армянского социума.

Комментарии глубоко возмущенных пользователей соцсети говорят сами за себя. Недовольные юзеры пожелали гореть в одном котле тем, кто хочет втянуть Армению в поле боя. Некоторые заявили о том, что мечтают уже много лет, чтобы Грузия, Армения и Азербайджан были сплоченными "как мы в молодости, учась в университетах и институтах, были братьями и сестрами, не взирая на национальности", - конец цитаты.

Другой пользователь и вовсе отправил в нокаут Цатуряна, отметив, что Баку будет полностью контролировать Карабах и установит свою власть в течение 5 лет. Также были и те, кто пишут, что война Арменией проиграна, нечего мутить воду, пора смириться и восстанавливаться, чтобы жить дальше. "Не надо подогревать и обманывать свой народ, всякими баснями", - призвали Цатуряна пользователи Facebook.

Ну а гвоздем в крышку гроба пропагандиста Цатуряна стал следующий комментарий:

"Мне плевать на этот "Арцах!", этот "Арцах" не стоит ломаного гроша с сравнением жизни нашех парней, надо закончить уже с войной и надо заключить мир с Азербайджаном!!!".

Российские Телеграм-каналы также не обошли стороной скандальную публикацию Цатуряна. Канал "Хайли Лайкли" отозвался о ней следующим образом:

"Саркис "Реалист" Цатурян, который в своё время с пеной у рта доказывал нам всем, что "армяне - это народ-воин, а Азербайджанцы-торговцы", живя в нашей стране, решил высказать своё недовольство и разочарование, мол почему мы не заступились в открытую за Армению и своим фактическим молчанием поддержали Азербайджан. Мы уже раз 100 на нашем канале объясняли, что для нас Азербайджан - такое же близкое, дружественное и по-настоящему партнерское государство. Но дело не в этом.

Вы только гляньте на комментарии фанатов Саркиса, которые ещё некоторое время назад кричали "Я-Арцах!", а теперь проклинают Карабах и товарищей Кургиняна, Багдасарова и т.д.

Ещё один удар в спину, Саркис-джан?".

Таким образом, видно, что многие армяне начинают прозревать - решение нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана стало реальностью, с этим нужно смириться и налаживать отношения с соседом, который настроен на мир в регионе.

Абдул Керимханов,

заместитель главного редактора Day.Az