https://news.day.az/politics/1327820.html В Баку отметили День Пакистана – ФОТО
В Баку отметили День Пакистана – ФОТО
Сегодня в посольстве Пакистана в Азербайджане была проведена церемония поднятия флага по случаю Дня Пакистана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на мероприятии прозвучал государственный гимн, был поднят государственный флаг Пакистана.
В церемонии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе, проживающие в Азербайджане граждане Пакистана и другие лица.
В своем выступлении на мероприятии Билал Хайе рассказал об истории государственности Пакистана.
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