В Баку отметили День Пакистана

Сегодня в посольстве Пакистана в Азербайджане была проведена церемония поднятия флага по случаю Дня Пакистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на мероприятии прозвучал государственный гимн, был поднят государственный флаг Пакистана.

В церемонии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе, проживающие в Азербайджане граждане Пакистана и другие лица.

В своем выступлении на мероприятии Билал Хайе рассказал об истории государственности Пакистана.