https://news.day.az/politics/1327839.html Мы отвергаем утверждения Human Rights Watch в связи с военнопленными – МИД Азербайджана
Мы отвергаем утверждения Human Rights Watch в связи с военнопленными – МИД Азербайджана
Азербайджан привержен соблюдению международных норм, в том числе международного гуманитарного права и прав человека. Мы отвергаем утверждения Human Rights Watch (HRW) о том, что с военнопленными обращаются не в соответствии с Женевскими конвенциями.
Как передает во вторник Day.Az , об этом говорится в комментарии управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана касательно утверждений в докладе организации Human Rights Watch о случаях плохого обращения с военнопленными.
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