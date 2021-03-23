Армянская пятая колонна еще в советской армии

Армянская пятая колонна внедрилась в ряды советской армии с целью очернить Россию и приписать ей немыслимые грехи.

Так, советский военачальник, бывший начальник Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Норат Тер-Григорянц сделал громкое антироссийское заявление. По его словам, в так называемом "геноциде" армян есть определенная роль России.

Примечательно, что Тер-Григорянц ныне проживает в той самой России, против которой он выступает. Несмотря на советское прошлое, сущность Тер-Григорянца вышла наружу и генерал не преминул выступать против России. Может быть, на старости лет ума лишился, но вовсе не факт.

Как бы то ни было, данное заявление говорит о том, что армянские националисты остаются такими вне зависимости от географического нахождения. Не важно какой у них паспорт, в какой армии служат - они всегда будут действовать исключительно в интересах мифической "великой Армении", даже если эти шаги идут вразрез с национальными интересами государства, гражданами которого они являются.