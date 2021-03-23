Строительство транспортной инфраструктуры окажет положительное влияние на экономическое развитие на Южном Кавказе

Строительство транспортной инфраструктуры окажет положительное влияние на экономическое развитие на Южном Кавказе.

Об этом, как передает во вторник Day.Az, в интервью итальянскому агентству Agenzia Nova сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что завершение нагорно-карабахского конфликта восстановлением территориальной целостности Азербайджана на основе международного права позволит сотням тысяч азербайджанских беженцев, изгнанных со своих земель вооруженными силами Армении в результате этнической чистки в начале 1990-х годов, воспользоваться возможностью вернуться в родные дома.

"Мы открываем новую страницу постконфликтной реабилитации и восстановления мирного сосуществования. Ключевым вопросом здесь является надлежащее выполнение договоренностей между Арменией и Азербайджаном в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. Это единственный путь к установлению прочного мира, безопасности, стабильности и процветания в регионе. В этой связи я хотел бы выразить признательность Италии за поддержку на правительственном и парламентском уровнях заявления от 10 ноября", - добавил Джейхун Байрамов.

Относительно роли миротворцев в Карабахском регионе министр сказал: "Российские миротворцы размещены в постконфликтной зоне в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года". Он добавил, что пока серьезных нарушений заявления не происходило, за исключением переброски диверсионной группы из Армении на территорию Азербайджана в конце ноября 2020 года.

"Еще одна угроза безопасности - это плотное минирование деоккупированных территорий Азербайджана наземными минами и неразорвавшимися боеприпасами. По сей день Армения отказывается предоставить карты минных полей, что является явным нарушением международного гуманитарного права и продолжает приводить к многочисленным жертвам", - подчеркнул Джейхун Байрамов.

Он добавил, что создание транспортной инфраструктуры может привести к положительному экономическому развитию Южного Кавказа.

"Новая транспортная линия свяжет Азербайджан с Нахчываном, который находился в блокаде со стороны Армении в течение почти трех десятилетий. Это также улучшит связь между странами Южного Кавказа и их соседями. Новый транспортный ландшафт будет способствовать экономическому сотрудничеству и развитию, что, в свою очередь, обеспечит положительный эффект в региональном и международном масштабе", - сказал глава МИД Азербайджана, отмечая при этом дальнейшие возможности для итальянских компаний в этом процессе с учетом того, что с итальянской Ansaldo недавно заключил важный контракт на поставку электроэнергии на освобожденных территориях.

Сейчас, по словам Байрамова, Азербайджан вступил в постконфликтную фазу после Отечественной войны и приступил к восстановительным работам на освобожденных территориях: "Поскольку мировая экономика переживает рецессию, крупномасштабные проекты реконструкции, запущенные Азербайджаном, могут дать толчок росту и предоставить дополнительные возможности для улучшения восстановления".

Министр добавил, что в этом контексте разминирование является главным приоритетом.

"Предусмотрены масштабные работы в области транспорта, связи, энергетики, реставрации памятников культуры и истории. Итальянские компании имеют большой опыт в этих сферах. Правительство и компании Италии уже заявили о своей заинтересованности в участии в реконструкционных и восстановительных работах. Обсуждаются возможные направления сотрудничества ", - заключил Джейхун Байрамов.