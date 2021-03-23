Азербайджан наградил группу сотрудников МЧС России за заслуги в разминировании освобожденных от оккупации территорий

В рамках существующих тесных отношений сотрудничества между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики и Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации группа российских специалистов, принимавших участие в операциях по разминированию освобожденных территорий Азербайджана, была награждена медалью Азербайджанской Республики "За заслуги в области военного сотрудничества" и нагрудным знаком Министерства по чрезвычайным ситуациям "За сотрудничество".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, на церемонии награждения, состоявшейся 23 марта 2021 года в карабахском региональном центре МЧС Азербайджана, присутствовали первый заместитель начальника Службы спасения особого риска МЧС генерал-майор Магеррам Гасанов, начальник карабахского регионального центра МЧС полковник Мирали Фейзиев, руководитель группы разминирования МЧС Российской Федерации полковник Алексей Завицкий и другие лица.

Выступая на церемонии, генерал-майор Магеррам Гасанов рассказал об эффективном сотрудничестве между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики и Министерством по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, подчеркнув участие российских пиротехников в операциях по разминированию освобожденных от оккупации территорий.

Начальник группы разминирования МЧС России полковник Алексей Завицкий выразил благодарность за награды.