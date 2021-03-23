Азербайджан и Израиль создали совместное предприятие

Израильская военная компания Meteor Aerospace объявила о создании совместного предприятия с Бакинской судостроительной компанией.

Как передает Day.Az со ссылкой на израильский журнал Israel Defense.

Новое предприятие называется Caspian Meteor ("Каспийский Метеор").

Основная цель - предложить передовые решения для удовлетворения потребностей оборонной промышленности Азербайджана. С этой точки зрения обе компании обладают обширными возможностями.

Компания Meteor Aerospace разрабатывает широкий спектр систем защиты, в том числе беспилотные аппараты с максимальной грузоподъемностью 1 400 кг, к которым относятся скоростные, пилотируемые и беспилотные суда со скоростью до 60 узлов в час.

Компания также производит беспилотные наземные автомобили, высокоточные ракеты с большим радиусом действия, способные наносить тяжелые удары с большого расстояния.