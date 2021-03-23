Группа армянских военных вымогала деньги у гражданина США

Военная полиция Минобороны Армении раскрыла преступную группу, которая занималась мошенничеством и вымогательством. В сети ловкачей попал гражданин США Х.Т., у которого злоумышленники "наскребли" в общей сложности 25 тысяч долларов, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В сообщении оборонного ведомства говорится, что начиная с декабря прошлого до февраля текущего годов группа под различными предлогами, связанными с военной службой, регулярно получала от американского гражданина деньги. Средства перечислялись на их банковские счета.

По материалам дела военнослужащий-срочник одной из воинских частей М.К., познакомившись в социальной сети с гражданином США, обманным путем получал от него деньги, причем вымогал как под своим именем, так и под фальшивым аккаунтом, вступив в сговор со своими знакомыми В.Г. и А.Х.

Причем средства перечислялись на счета других людей - М.А. и А.А., которые потом передавали их нашим "героям".