Азербайджанский комитет против пыток выразил протест Human Rights Watch

Азербайджанский комитет против пыток выступил с заявлением, в котором выразил протест против утверждений Human Rights Watch о том, что якобы Азербайджан не обращается с военнопленными в соответствии с Женевскими конвенциями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в заявлении отмечается, что отчет организации полностью предвзятый и необъективный:

"С сожалением заявляем, что последний отчет данной организации, в котором говорится о жестоком обращении с армянскими пленными в Азербайджане, является необъективным и не отражает действительности. Представители Азербайджанского комитета против пыток после Первой карабахской войны и до настоящего времени неоднократно посещали семьи, которые добровольно перешли на территорию Азербайджана, а также лиц, сдавшихся подняв белый флаг, попавших в плен военных диверсантов и мирных жителей, проводили с ними индивидуальные встречи и интересовались условиями их содержания и обращением. Мы решительно заявляем, что с этими пленными обращались в полном соответствии с требованиями Женевских конвенций.

Однако, несмотря на то, что были возбуждены десятки уголовных дел в связи с пытками, жестоким и унижающим честь и достоинство обращением по отношению к азербайджанским пленным и заложникам, удерживаемым в Армении, многие международные организации закрывали и продолжают закрывать глаза на эти факты. К сожалению, армянская сторона неоднократно применяла пытки, унижающее достоинство обращение и наказание в отношении азербайджанских пленных. Организацию, которая распространяет такие предвзятые заявления, почему-то не интересуют кадры с пытками Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, которые были взяты в плен во время посещения родных земель, а также обнародованные армянской стороной видеокадры о пытках и жестоком обращении по отношению к азербайджанским военнослужащим, которые были ранены и взяты в плен армянами во время Второй карабахской войны. Подобные организации, прикрывая преступления армянской стороны и распространяя клеветническую информацию об Азербайджане, служат интересам армян и стараются оказать давление на нашу страну".