Каждый раз, когда я слышу очередные глупости и мифы, озвучиваемые военным преступником Виталием Баласаняном, на память приходит известный анекдот. Рассказывает дед внуку про войну Вторую мировую войну. "Захватили, значит, наш отряд в плен немцы, и говорят: тем, кто согласится оказать нам сексуальные услуги, мы сохраним жизнь, а остальных расстреляем", начал свой рассказ дед. "Вот негодяи! Но, подожди... Ты оказал им сексуальные услуги?!", удивленно спрашивает внук. " Нет, внучек, меня расстреляли.", гордо заявил "герой войны".

Столь же комичны и рассказы "героя Арцаха". Этот уроженец Аскерана, восемь сел которого в результате реализации трехстороннего заявления по Карабаху перешли под контроль Азербайджана, явно в курсе того, какой страх испытывают армяне при одном упоминании об азербайджанских солдатах. СМИ РА пестрят рассказами жителей Аскерана о том, что наши военнослужащие преспокойно отовариваются в местных магазинах. И правильно делают. Ведь, Аскеран является такой же частью Азербайджана, как и освобожденные Шуша, Агдам, Физули.

Вопросом времени является то, когда флаг Азербайджана взовьется и над Аскераном. Все идет по плану. И именно это обстоятельство провоцирует регулярные приступы истерики у Баласаняна, который в 21 год получил диплом Ереванского техникума кооперативной торговли. Подчеркиваю возраст приобретения Виталием Микаэловичем этого диплома потому, что есть большая вероятность того, что он там толком и не учился, а просто приобрел "корочку", дабы совсем уж необразованным не считаться.

И вот этот проходимец, с вечно нецензурным выражением лица, умудрился стать в рядах карабахских сепаратистов аж генералом. Впрочем, это и не удивительно. Вспомним, хотя бы Манвела Григоряна. Этот военный преступник по кличке "Мясник", явно не прочитавший и трех книг в своей жизни, тоже был генералом. Но в итоге он был обвинен в вопиющей коррупции, в воровстве тушенки и всего, что плохо лежало у армянских солдат, вплоть до краже пожертвований, которые народ отправлял солдатам во время апрельской войны в 2016 году.

Григорян скончался в ноябре прошлого года, успев услышать о капитуляции РА в 44-дневной войне. В курсе этой капитуляции и Баласанян. Но, он жив и пока не привлечен к уголовной ответственности. Более того, он пытается изображать хорошую мину при плохой игре. К примеру, еще с декабря 2020 года официальные лица Азербайджана утверждали, что армянские войска должны покинуть всю территорию Нагорного Карабаха, приводя четвертый пункт трехстороннего заявления. В нем говорится, что "миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил".

Официальный Ереван пытался юлить и изворачиваться, традиционно развешивая своим гражданам лапшу на уши. В итоге же произошло то, что было неизбежно. Граждан РА больше не будут отправлять нести военную службу в Нагорный Карабах. Произошло это, в том числе, и по причине бесконечных акций протеста родителей армянских военнослужащих. Они умоляли вернуть их детей обратно, ибо помнили об итогах 44-дневной войны. Рисковать в РА больше не хотят, там произошло "отрезвление".

И вот на этом фоне появился Баласанян с новой порцией абсурдных заявлений. "Призыва солдат-срочников из Армении нет, но мы пополняем войска контрактными военнослужащими. Будем поддерживать на должном уровне численность и качество. Что касается вывода войск, эти разговоры слишком далеки от реальности", - утверждает он.

Где он наберет "контрактников"? Те, кто участвовал в 44-дневной войне, открыто говорят о своем нежелании еще раз переживать ужас поражения, ощущать собственную беспомощность перед огромным превосходством азербайджанской армии. Кроме того, из РА массово уезжают ее граждане. Ибо не хотят участвовать в каких-либо авантюрах, да и не видят перспектив для себя в самой экономически отсталой стране Южного Кавказа.

Кто будет оплачивать весь этот "банкет"? Армения и до войны была в очень тяжелом экономическом положении. Сейчас же оно усугубилось. Внешний долг растет, драм обесценивается, инвестиций нет, да и потеря оккупированных территорий скажется на экономике РА, которая десятилетиями эксплуатировала наши земли. У самих карабахских сепаратистов денег нет, они привыкли все получать из РА. Так что, врет Баласанян и не краснеет.

А зачем вообще нужны эти "контрактники" в условиях, когда Азербайджан и Армения должны делать шаги навстречу друг другу, в первую очередь в плане реализации региональных проектов? Вопрос не праздный. Ответ на него указывает, что Баласанян представляет силы, стремящиеся сорвать все имеющиеся договоренности, создав почву для новой войны. Говоря конкретнее, он член того самого "карабахского клана", что растерял свои позиции в РА, видит своим главным противником Никола Пашиняна, стремится сместить его с должности премьер-министра РА, дабы сохранить все "нажитое непосильным трудом".

И если ради достижения данной цели Баласаняну или иным провокаторам и военным преступникам понадобиться совершить теракты, то они вполне могут попробовать их осуществить. Чем вынудят Азербайджан провести очередную антитеррористическую операцию. Ее итог будет очевиден- наша армия возьмет под контроль новые территории, но погибнут те, кого члены "карабахского клана" всегда рассматривали в качестве "пушечного мяса". А сам Баласанян? Он убежит. Или, говоря иными словами, "чудесно спасется". Как уже было по итогам четырехдневной апрельской войны 2016 года и 44-дневной войны, завершившийся капитуляцией РА. И уже потом, Баласанян снова будет рассказывать о своих "подвигах", как дед и анекдота. Виталий Микаэлович также будет заверть, что его... расстреляли.

Акпер Гасанов