Благодаря Мехрибан Алиевой возрожденный Карабах снова станет культурным центром региона

В своем поздравлении азербайджанскому народу с праздником Новруз, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева пожелала здравия, взаимопонимания и благополучия.

В дни весеннего обновления эти слова носят особый, глубинный смысл для народа Азербайджана, вернувшего свои земли, поднявшего свою честь и достоинство на самый высокий уровень и ожидающего новых возможностей развития.

Ведь не случайно глава государства вместе с семьей посетил Шушу в день "Торпаг чершенбеси", символизирующего пробуждение плодородия земли после долгой зимы. Весна наверное впервые за долгие тридцать лет пришла на эти измученные, растоптанные, истощенные азербайджанские земли.

Первые лица страны в каждый свой визит на освобожденные территории показывают не только варварство армянских оккупантов, разрушивших азербайджанские города и памятники культуры, но и демонстрируют уже начавшееся строительство и возрождение этих территорий.

И Президент, и Первый вице-президент страны выполняют каждый свою миссию. Верховный главнокомандующий вернул эти земли, и теперь Президент будет и уже начал отстраивать города, дороги, аэропорты, электрические сети, газопроводы, водоснабжение, возрождать сельское хозяйство.

Мехрибан Алиева - посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, безусловно, сделает все возможное, чтобы освобожденный Карабах превратился в один из самых развитых культурных центров региона.

И именно в преддверие праздника Новруз, который также включён ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества, первые лица страны показали миру, в том числе представителям этой международной организации, что уже дан старт восстановительным работам в мавзолее азербайджанского поэта Вагифа, начнутся работы по возрождению Дворца Панахали хана - основателя Карабахского ханства и города Шуша, а также по восстановлению историко-архитектурного комплекса Каравансарай XIX века, Шушинской государственной картинной галереи, Шушинского музея ковра, готовится проект по реставрации 67 мечетей, разрушенных и оскверненных оккупантами.

Первые лица страны лично осмотрели и показали миру развалины этих бесценных памятников азербайджанской культуры. "Освобожденные земли являются свидетелем армянских преступлений. В мировой истории, наверное, не было подобного вандализма", - сказал Президент.

Находясь на месте комплекса музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа, разрушенного армянами во время оккупации Шуши в 1992 году, Президент Ильхам Алиев сказал: "Мы восстанавливаем историю. Фонд Гейдара Алиева реализует данный проект на собственные средства, со свойственным Фонду Гейдара Алиева вкусом, под руководством Мехрибан ханым".

Мехрибан Алиева уже вошла в историю мировой культуры как человек, осуществляющий миссию по возрождению памятников истории и культуры по всему миру. И все связанные с ее именем проекты имеют свой отличительный знак качества и вкуса. Скоро с ее помощью новое культурное рождение обретет Шуша и другие освобожденные города Азербайджана. Мехрибан Алиева уже начала работу в направлении того, чтобы Шуша на всех уровнях соответствовала статусу столицы исламского и тюркского мира, о чем уже говорят многие международные наблюдатели.

Наверное, очень символично, что в такой важный и ответственный период истории Азербайджана в руководстве страны есть столь сильная, умная и прогрессивная женщина-лидер. Будущие десятилетия во многом будет определять тема женского лидерства, что особенно важно на данном этапе истории современного Азербайджана, восстанавливающего свою территориальную и духовную целостность.

Земля, Родина, Мать - эти понятия имеют священное значение в традициях и ментальности азербайджанского народа. В каждом своем обращении, в том числе в связи с празднованием Новруза, Мехрибан Алиева обращается прежде всего к матерям, детям и вдовам шехидов: "Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины, и ниспошлет терпение их родным и близким". Первый вице-президент посредством значительных сил возможностей оказывает материальную и моральную поддержку семьям шехидов. И вместе с ней весь азербайджанский народ помнит и чтит героев, ушедших в историю.

Гюльнара Мамедзаде