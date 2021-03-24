Армения создает проблемы для всего мирового сообщества

Какие бы препятствия не создала Армения в своё время, Азербайджан уже вернул свои территории. Об этом сказала Trend российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова, комментируя вопрос о минировании армянской стороной всех бывших оккупированных территорий, передает Day.Az.

Она отметила, что Азербайджан обладает необходимым оборудованием для разминирования территорий, к тому же, помощь в этом ему оказывают Турция и Россия.

"Готовы также помогать Венгрия, Пакистан и служба ООН по разминированию UNMAS. Всё это является ярким примером ситуации, когда один непрозорливый актор мировой политики своими недальновидными действиями и решениями создает проблемы не только для стран региона, но и для всего мирового сообщества", - сказала Ниязова.

По словам Ниязовой, понятно, что работы по разминированию займут много времени, но тем не менее они активно ведутся.

"Населению Азербайджана важно понимать, что государство привлекает достаточно ресурсов для восстановления де-оккупированных территорий и сейчас необходимо дать возможность специалистам делать свою работу, а не рисковать жизнью как своей, так и членов семьи, стремясь попасть на территории, закрытые для посещения гражданских лиц", - отметила российский эксперт.

Она подчеркнула, что работа должна быть проведена тщательно, в таком деле спешка недопустима.