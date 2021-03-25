Распоряжения о помиловании являются свидетельством гуманистического характера азербайджанского государства.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде.

По его словам, стало традицией проводить этот гуманный акт в преддверии праздника Новруз, что еще раз подчеркивает, что гуманизм является неотъемлемой частью нравственно-культурных ценностей нашего народа.

"В этом году это решение Президента Ильхама Алиева и этот праздник окрашены для нас цветами Победы и освобождения Карабаха. Эти успехи еще более укрепили гуманистические тенденции в развитии азербайджанской государственности. Помилование - это еще один шаг главы государства в направлении единства азербайджанского народа. С единством была связана и Победа в войне за Карабах. Это единство и обеспечило тот "железный кулак", который освободил наши земли. И сегодня это единство необходимо для того, чтобы Азербайджан осуществил проект Великого возвращения и превратил освобожденный Карабах в один из самых красивых и современных уголков мира. Думаю, что гуманизм должен сопровождать нашу государственность как один из главных принципов нашего народа", - сказал Асим Моллазаде.

Лейла Таривердиева