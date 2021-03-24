Отчет, в котором утверждается о плохом обращении с армянскими пленными, является предвзятым

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева прокомментировала утверждения в связи с плохим обращением с армянскими пленными, содержащиеся в отчете организации "Human Rights Watch" от 19 марта 2021 года.

Как сообщили Day.Az в Аппарате Омбудсмена, в комментарии говорится, что отчет "Human Rights Watch", в котором утверждается о плохом обращении с армянскими пленными, является предвзятым и вводит в заблуждение международную общественность, в нем искажены реальные факты.

"Считаем, что HRW должна занимать объективную позицию, призываем эту организацию воздержаться от распространения любых отчетов или заявлений, способствующих разжиганию ненависти и еще большему нарушению прав человека", - говорится в комментарии.