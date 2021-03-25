Human Rights поможет МИД Армении обойти «армянское радио»

Армянский МИД не перестает удивлять. Ведомство, отвечающее за внешнюю политику страны, внешней политики не имеющей, занимается распространением инсинуаций, создающихся под руководством Ары Айвазяна.

На днях спикер армянского МИД заявила, что Human Rights Watch якобы "задокументировала широкомасштабные военные преступления в отношении армянских военнопленных". Содержание доклада организации, не сумевшей долго нести бремя объективности, было встречено в Армении на ура, и внешнеполитическое ведомство поспешило обвинить Азербайджан в "преступлении против человечности". То есть МИД страны, почти тридцать лет удерживающей в заложниках и в рабстве тысячи азербайджанцев, страны, армия которой в период 44-дневной войны и после нее демонстрировала изощренную жестокость к пленным и гражданскому населению, обвинил азербайджанскую сторону чуть ли не в "геноциде"?

В последнее время заявления МИД Армении все больше начали походить на анекдоты "армянского радио". Хотя нет, правильнее сказать, что деятельность этого ведомства при новом руководстве, похоже, старается "армянское радио" переплюнуть, сказал в комментарии Day.Az политолог Фархад Мамедов.

Говорить о бесчеловечном отношении к армянским военнопленным несерьезно. Как сказал Владимир Путин, отвечая Байдену, "кто как обзывается, тот так и называется", то есть, обвиняя другого, на самом деле имеешь в виду себя, заметил политолог.

По мнению Мамедова, на вопрос следует смотреть немного шире.

"Армения готовилась к войне тридцать лет, но так и не приготовилась. Там до сих пор не могут назвать точного количества погибших. Не понятно, мы воевали с армией, или с вооруженными бандформированиями? Никто не вел учет, и сегодня они пожинают горькие плоды этого. Азербайджанская сторона же после завершения войны в точно установленные сроки и в соответствующем порядке назвала цифру, и все погибшие с именами, фамилиями, фотографиями были опубликованы на сайте министерства обороны. Это и есть государство. В Армении же мы видим его полное отсутствие.

Та же ситуация в вопросе военнопленных. На сегодня мы имеем непонятное количество людей, заявляющихся с армянской стороны. То они говорят о двухстах, то о трехстах, то о восьмидесяти, то снова увеличивают количество. То есть вообще нет понимания того, что там происходит. Очень показательно заявление Пашиняна о том, что люди, считающиеся без вести пропавшими, были арестованы на границе при попытке покинуть Армению. Это были дезертиры, а дезертирство в армянской армии носило массовый характер в период 44-дневной войны", - подчеркнул наш собеседник.

Что касается МИДа, то эти заявления по сути ничего не значат, считает политолог. Есть какие-то политики и организации на Западе, лоббирующие армянские интересы, но влияет ли это на отношение к Азербайджану со стороны этих государств? Вряд ли. Как показывает время, никто не желает портить отношений со страной-победительницей, играющей ключевую роль в регионе. И заявления каких-то ангажированных неправительственных организаций вроде Human Rights Watch ничего тут не изменят, отметил Фархад Мамедов.

Лейла Таривердиева