https://news.day.az/politics/1328129.html Оскорбивший азербайджанцев армянин уволен с работы в Грузии - ВИДЕО
Оскорбивший азербайджанцев армянин уволен с работы в Грузии - ВИДЕО
Проживающий в Грузии армянин Жозеф Кашанян распространил в социальных сетях видео, на котором он оскорбляет азербайджанцев.
Как передает Day.Az, сотрудники грузинского бюро Baku TV отправились в медицинский центр, где работает Ж.Кашанян.
Руководитель медучреждения Натия Нуцибидзе сообщила, что он уже уволен.
Подробнее - в сюжете Baku TV.
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