Оскорбивший азербайджанцев армянин уволен с работы в Грузии

Проживающий в Грузии армянин Жозеф Кашанян распространил в социальных сетях видео, на котором он оскорбляет азербайджанцев.

Как передает Day.Az, сотрудники грузинского бюро Baku TV отправились в медицинский центр, где работает Ж.Кашанян.

Руководитель медучреждения Натия Нуцибидзе сообщила, что он уже уволен.

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