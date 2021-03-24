Неизвестные стороны «коньячной» дипломатии

Не успели замолчать пушки на полях сражений Второй Карабахской войны, как армянская сторона вновь начала свои выкрутасы по нагнетанию напряженности вокруг Карабахского региона Азербайджана.

Не успокоившись после полученного удара, армянские политиканы развернули очередной этап холодной войны на всех фронтах против Азербайджана и Турции, по ходу обвиняя обе страны во всех смертных грехах.

Используя помощь своих "сердобольных" зарубежных друзей, щедро оплаченных диаспорой, армянские политики пытаются навесить на Азербайджан всевозможные обвинения в военных преступлениях, удержании военнопленных, разрушении памятников культуры и т.д.

Армянская пропаганда всегда гордилась тем, что маленькая "гордая" Армения никогда и ничем никого не подкупала, однако не все так просто и красиво, как она рисует.

Ведь в реалии армянская сторона широко использует так называемую "коньячную дипломатию", направленную на подкуп как отдельных политиков, так и целых международных организаций.

В первых рядах армянских "друзей" оказались такие вроде разные по политическим взглядам и партийной принадлежности политики и организации как Генеральный секретарь Организации Американских Государств, уругваец Луис Альмагро, Министр Иностранных Дел Люксембурга Жан Ассельборн и известная своей "любовью" к Азербайджану неправительственная организация Human Rights Watch.

Все эти борцы за "справедливость" в разное время и по различным причинам стали адвокатами Армении, активно защищая экспансионистскую захватническую политику этой страны по отношению к Азербайджану.

Не смотря на то, что вроде Уругвай находится на другом конце света, ещё будучи Министром иностранных дел этой страны, Луис Альмагро постоянно делал все возможное, чтобы убедить правительство этой маленького южноамериканского государства признать независимость карабахских сепаратистов.

Получая толстый конверт от известного аргентинского миллиардера армянского происхождения Э.Эрнекяна, Л.Альмагро, будучи главой МИД Уругвая, своей неуемной деятельностью по поддержке армянской оккупации довёл отношения между Азербайджаном и Уругваем до точки кипения.

Понимая, что Правительство Уругвая само никогда не пойдет на признание сепаратистов, а самому это сделать в одиночку не удастся, Л.Альмагро сам поехать в Карабах не решился, а спровоцировал в ноябре 2012 года визит на оккупированные территории спикера Палаты Представителей своей страны Хорхе Оррико, за что уругвайская сторона принесла свои официальные изменения Азербайджану, подтвердив незыблемость принципа территориальной целостности.

Переехав из Монтевидео в Вашингтон в уютное кресло Генсека ОАГ, Л.Альмагро продолжил своё тесное сотрудничество с аргентинским миллиардером, продолжая кормиться крошками с его стола.

Поражение Армении в войне, конечно, повергло его в уныние. Но работа есть работа, и генсек ОАГ в очередной раз немедленно выступил на защиту армянских интересов с требованием немедленно отпустить захваченных террористов.

Этот неуч географ до сих пор не знает, что Азербайджан находится на другом континенте и не входит в ареал мандата его деятельности.

"Работник" Э.Эрнекяна даже не удосужился посоветоваться с представителями государств-членов ОАГ, которые наверняка напомнили бы ему о том, что Карабах - это неотъемлемая часть Азербайджана, что признаётся всеми членами этой организации.

Другой армянский дружбан, министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн всегда отличался большой любовью ко всему армянскому, особенно к кухне и коньяку. Ведь на протяжении последних нескольких лет он несколько раз посещал Армению, но при этом ни разу не удосужился посетить Азербайджан.

Хотя у него наверняка должно было быть больше интереса развивать экономические связи с Азербайджаном, особенно учитывая то, что аэропорт Баку уже давно является основной транзитной базой для крупнейшей люксембургской авиакомпании "Cargolux", а известные люксембургские банки проявляют большой интерес к инвестициям в Азербайджан.

Глава МИД самой маленькой и богатой страны ЕС, которая сама на протяжении своей истории не раз становилась жертвой агрессии и аннексии со стороны соседей, вдруг воспылал особой любовью к Армении, которая вообще в сферу интересов люксембургского бизнеса и не входит.

Отвечая в парламенте на вопросы другого армянофила, члена Парламента Люксембурга, он начал обвинять Азербайджан в агрессивных действиях, которые по его мнению мешают мирному процессу.

Конечно у каждого человека может быть своё мнение. А может ли быть особое мнение у министра иностранных дел страны-члена ЕС отличное от мнения этого Союза, который признаёт Карабах как часть территории Азербайджана?

Интересно о какой агрессии может идти речь, если в ходе войны были освобождены оккупированные азербайджанские территории и созданы условия для возвращения беженцев? При том, что на европейских площадках этот европейский политик выступает за единую согласованную внешнюю политику ЕС.

Очевидно, что господин Ж.Ассельборн просто отрабатывает полученные от армянской стороны подарки и не думает о том, что его высказывания нанесут ущерб двусторонним отношениям с Азербайджаном.

А зачем ему об этом думать? Ведь дары Армении перевешивают все реальные доводы объективности, которые ему не интересны. Подверженный новой болезнью под названием "туркофобия", Ж.Ассельборн не хочет протереть глаза, затуманенные терпким армянским коньяком.

Известная в определенных кругах неправительственная организация Human Rights Watch всегда отличалась особой "симпатией" к Азербайджану, подвергая необоснованной критикой по вопросам демократии и вопросов прав человека.

На этот раз эта организация бросилась обвинять Азербайджан в "военных преступлениях" и "нарушениях прав военнопленных". Вообще-то для непосвященных, ко всем взятым в плен армянским военнослужащим был обеспечен доступ представителей организации Международного Комитета Красного Креста, которые четко фиксировали как состояние пленных, так и условия их содержания.

МККК является авторизованной неправительственной международной организацией, призванной заниматься гуманитарными вопросами, связанными с проблемами военнопленных, никаких нареканий и замечаний со стороны этой уважаемой организации к Азербайджану высказано не было.

Теперь после того, как пленных давно отпустили, Human Rights Watch подняла вселенский вой, обвиняя Азербайджан в "плохом отношении и условий содержания военнопленных", ссылаясь на якобы "показания" отпущенных из плена армян. То, что эта организация всегда относилась предвзято к Азербайджану было давно всем известно, кроме представителей радикальной азербайджанской оппозиции и горстки так называемых оппозиционных блогеров, вещающих из-за рубежа и извергающих потоки лжи и дезинформации.

"Радетели свободы" всегда гордились тем, что пользуются полной поддержкой этих врагов Азербайджана. Неудивительно, что доморощенные блогеры и оппозиционеры не стали осуждать клеветнические заявления своих покровителей, которые подбрасывают им деньжат для безбедной жизни за рубежом, в очередной раз поставив свои личные мелкие интересы выше национальных интересов всего азербайджанского народа.

Ни разу эта так называемая "правозащитная организация" не беспокоилась судьбой азербайджанских беженцев, не осудила ракетные обстрелы мирных азербайджанских городов Гянджи, Барды, Тертера и других, в результате которых погибли женщины, старики и дети.

Эта так называемая "правозащитная организация", которая декларирует себя как "независимая и объективная", ни разу не обеспокоилась судьбой нескольких тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в ходе первой карабахской войны, фактами пыток и унижений, которым подвергались азербайджанские военнопленные Второй Карабахской Войны.

Организацию, которая всегда отличалась своей проармянской позицией, никогда не интересовала проблема оккупированных азербайджанских территорий и судьба миллиона азербайджанских беженцев и перемещённых лиц.

Зато на деньги щедрой армянской диаспоры она всегда пеклась о судьбе азербайджанских квази "политических" заключённых, осуждённых за уголовные преступления или за религиозный экстремизм.

Щедрые пожертвования армянских толстумов немедленно привели к действию руководителей этой неуважаемой во многих странах организации, которая известна своей предвзятостью ко всему, что связано с исламом и тюрками.

Азербайджан, который долгое время был жертвой агрессии со стороны Армении, всегда отмечал в деятельности этой организации принцип двойных стандартов. Ведь ни разу эта организация, которая выпячивала свою так называемую "объективность", не выступала в его поддержку.

Все эти факты свидетельствуют о том, что у армянской "коньячной дипломатии" есть многочисленные тщательно скрываемые стороны, раскрыв которые можно понять особую привязанность некоторых зарубежных политиков и организаций к Армении, их готовность за плату закрыть глаза на все принципы международного права и объективность.

Ведь кто платит, тот и заказывает музыку. Однако ничего спрятать не удастся и все тайное когда-нибудь становится явным, не смотря на все попытки запрятать концы глубоко в воду.

Пярвин Мирзазаде